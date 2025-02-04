Семь интересных рецептов из печени для всей семьи

Печень: 7 интересных рецептов для всей семьи от шеф-повара
Печень — один из самых ценных продуктов для здоровья, как взрослых, так и детей. Она богата железом, необходимым для профилактики анемии, содержит витамины группы B, поддерживающие нервную систему и обмен веществ, а также ретинол (витамин A), который важен для зрения, иммунитета и здоровья кожи. Высокое содержание белка делает печень отличным продуктом для роста и развития детей, а взрослым помогает восстанавливаться после нагрузок и стрессов.
Кроме того, печень содержит цинк и селен, способствующие укреплению иммунитета и защите организма от воспалений. В общем, это универсальный продукт, который можно приготовить совершенно по-разному — но совершенно незаслуженно не слишком некоторыми любимый. Если вам кажется, что печень — это скучно, попробуйте эти интересные рецепты от шеф-повара Руслана Миронова.
Печеночные маффины с сыром
- Куриная печень — 300 г.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Твердый сыр — 100 г.
- Сметана — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — ½ ч. л.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Соль, перец — по вкусу.
- Масло для смазывания форм.
Измельчите печень в блендере до однородности. Добавьте яйца, сметану, соль и перец, взбейте. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте в тесто. Сыр натрите на терке, перемешайте. Разлейте тесто по формочкам и выпекайте 20 минут при 180°C.
Печень по-тайски с ананасами
- Говяжья печень — 400 г.
- Консервированные ананасы — 200 г.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Крахмал — 1 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Имбирь — 1 ч. л. (тертый).
- Кунжут — 1 ч. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
Печень нарежьте небольшими кусочками, обваляйте в крахмале. Обжарьте ее на раскаленном масле до румяной корочки. Добавьте тертый имбирь, чеснок и ананасы, обжарьте 2 минуты. Влейте соевый соус, перемешайте и потушите 5 минут. Посыпьте кунжутом перед подачей.
Оладьи из печени с кабачком
- Куриная печень — 400 г/
- Кабачок — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Овсяные хлопья — 3 ст. л.
- Лук — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу.
- Масло для жарки.
Печень и лук измельчите в блендере. Кабачок натрите на терке, слегка отожмите сок. Смешайте печень с кабачком, добавьте яйцо, овсяные хлопья, соль и перец. Разогрейте сковороду, выкладывайте оладьи ложкой и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны.
Печень в медово-горчичном соусе
- Говяжья печень — 500 г.
- Мед — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Сливки 20% — 100 мл.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Печень нарежьте небольшими кусочками, обжарьте до румяности. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжарьте еще 2 минуты. Влейте сливки, мед и горчицу, перемешайте. Тушите на слабом огне 10 минут до загустения соуса.
Паштет из печени с вялеными томатами
- Куриная печень — 500 г.
- Вяленые томаты — 50 г.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Сливочное масло — 50 г.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Обжарьте лук, морковь и чеснок до мягкости. Добавьте печень и готовьте 7–10 минут. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, вяленые томаты, соль и перец. Взбейте все в блендере до гладкой массы.
Печеночный жульен с грибами
- Куриная печень — 300 г.
- Шампиньоны — 200 г.
- Лук — 1 шт.
- Сливки 20% — 150 мл.
- Сыр — 100 г.
- Масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Печень нарежьте кусочками, обжарьте до готовности. Добавьте нарезанные грибы и лук, обжарьте до мягкости. Влейте сливки, посолите и поперчите. Разложите в порционные формочки, посыпьте сыром. Запекайте при 180°C 10 минут.
Печень в слоеном тесте с орехами
- Говяжья печень — 400 г.
- Слоеное тесто — 1 упаковка.
- Лук — 1 шт.
- Грецкие орехи — 50 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Обжарьте печень с луком, посолите, поперчите, остудите. Измельчите печень в блендере с орехами. Раскатайте тесто, выложите начинку и сверните рулетом. Смажьте яйцом, запекайте при 190°C 20 минут.