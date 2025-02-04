Семь интересных рецептов из печени для всей семьи

Печень — один из самых ценных продуктов для здоровья, как взрослых, так и детей. Она богата железом, необходимым для профилактики анемии, содержит витамины группы B, поддерживающие нервную систему и обмен веществ, а также ретинол (витамин A), который важен для зрения, иммунитета и здоровья кожи. Высокое содержание белка делает печень отличным продуктом для роста и развития детей, а взрослым помогает восстанавливаться после нагрузок и стрессов.

Кроме того, печень содержит цинк и селен, способствующие укреплению иммунитета и защите организма от воспалений. В общем, это универсальный продукт, который можно приготовить совершенно по-разному — но совершенно незаслуженно не слишком некоторыми любимый. Если вам кажется, что печень — это скучно, попробуйте эти интересные рецепты от шеф-повара Руслана Миронова.

Печеночные маффины с сыром

Куриная печень — 300 г.

Яйца — 2 шт.

Мука — 3 ст. л.

Твердый сыр — 100 г.

Сметана — 2 ст. л.

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Соль, перец — по вкусу.

Масло для смазывания форм.

Измельчите печень в блендере до однородности. Добавьте яйца, сметану, соль и перец, взбейте. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте в тесто. Сыр натрите на терке, перемешайте. Разлейте тесто по формочкам и выпекайте 20 минут при 180°C.

Печень по-тайски с ананасами

Говяжья печень — 400 г.

Консервированные ананасы — 200 г.

Соевый соус — 2 ст. л.

Крахмал — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Имбирь — 1 ч. л. (тертый).

Кунжут — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Печень нарежьте небольшими кусочками, обваляйте в крахмале. Обжарьте ее на раскаленном масле до румяной корочки. Добавьте тертый имбирь, чеснок и ананасы, обжарьте 2 минуты. Влейте соевый соус, перемешайте и потушите 5 минут. Посыпьте кунжутом перед подачей.

Оладьи из печени с кабачком

Куриная печень — 400 г/

Кабачок — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Овсяные хлопья — 3 ст. л.

Лук — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу.

Масло для жарки.

Печень и лук измельчите в блендере. Кабачок натрите на терке, слегка отожмите сок. Смешайте печень с кабачком, добавьте яйцо, овсяные хлопья, соль и перец. Разогрейте сковороду, выкладывайте оладьи ложкой и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны.

Печень в медово-горчичном соусе

Говяжья печень — 500 г.

Мед — 1 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Сливки 20% — 100 мл.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Печень нарежьте небольшими кусочками, обжарьте до румяности. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжарьте еще 2 минуты. Влейте сливки, мед и горчицу, перемешайте. Тушите на слабом огне 10 минут до загустения соуса.

Паштет из печени с вялеными томатами

Куриная печень — 500 г.

Вяленые томаты — 50 г.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Сливочное масло — 50 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Обжарьте лук, морковь и чеснок до мягкости. Добавьте печень и готовьте 7–10 минут. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, вяленые томаты, соль и перец. Взбейте все в блендере до гладкой массы.

Печеночный жульен с грибами

Куриная печень — 300 г.

Шампиньоны — 200 г.

Лук — 1 шт.

Сливки 20% — 150 мл.

Сыр — 100 г.

Масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Печень нарежьте кусочками, обжарьте до готовности. Добавьте нарезанные грибы и лук, обжарьте до мягкости. Влейте сливки, посолите и поперчите. Разложите в порционные формочки, посыпьте сыром. Запекайте при 180°C 10 минут.

Печень в слоеном тесте с орехами

Говяжья печень — 400 г.

Слоеное тесто — 1 упаковка.

Лук — 1 шт.

Грецкие орехи — 50 г.

Яйцо — 1 шт.

Масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Обжарьте печень с луком, посолите, поперчите, остудите. Измельчите печень в блендере с орехами. Раскатайте тесто, выложите начинку и сверните рулетом. Смажьте яйцом, запекайте при 190°C 20 минут.