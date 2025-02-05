Как медицинские рекомендации влияют на рацион людей на примере яиц

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили долгосрочные тенденции и закономерности использования яиц в рационе питания, озвучив причину, которая на протяжении десятилетий влияет на потребление этого продукта.

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Несмотря на то, что диетические рекомендации меняются, многие люди по-прежнему опасаются есть яйца из-за холестерина и его потенциальной связи с рисками развития сердечных патологий.

С течением времени показатели высокого уровня холестерина возросли. В 1972-1974 годах только 13,3% участников исследования указали на высокий уровень холестерина, в 2021 году – 74,4%. Рост связан с изменением диагностических критериев и более широким применением препаратов, снижающих уровень холестерина, – рассказывает news-medical.

Яйцо – «базовый» продукт питания, богатый качественным белком, витаминами, питательными веществами, включая холин и лютеин, важных для здоровья мозга и глаз.

Исторически диетические рекомендации ограничивали потребление холестерина до 300 мг/день, что снижало потребление яиц. Однако новые исследования показали, что пищевой холестерин оказывает минимальное влияние на уровень холестерина в сыворотке крови у большинства людей, поэтому в 2015 году ограничения на холестерин в диетических рекомендациях в США были отменены. Но, говорят ученые, опасения по поводу холестерина до сих пор ограничивают употребление яиц.

Данные этого исследования были взяты из исследования Rancho Bernardo, продольного когортного исследования факторов риска сердечных заболеваний. В нем приняли участие 6326 человек, которые прошли регистрацию с 1972 по 1974 год, затем наносили клинические визиты в 1988-1991 годах, 1992-1996 годах и проходили опрос в 2021 году. Они сообщали о еженедельном потреблении яиц, также оценивались предполагаемые барьеры для их потребления.

Выяснилось, что за 48-летний период употребление яиц колебалось в ответ на изменение диетических рекомендаций. В 1972–1974 годах участники потребляли в среднем 3,6 яйца в неделю, к 1988–1991 годам это число снизилось до 1,8 яиц в неделю, что отражает принятие рекомендаций по питанию, ограничивающих уровень холестерина. Это более низкое потребление сохранялось в 1992–1996 годах, но увеличилось до 3,4 яиц в неделю в 2021 году – то есть, почти вернулось к первоначальному уровню.

Мужчины всегда ели больше яиц, чем женщины – на каждом этапе исследования. Так, с 1972 по 1974 год мужчины потребляли в среднем 4,1 яйца в неделю, по сравнению с 3,2 яйцами у женщин. Причины такой гендерной разницы остаются неясными.

Анализ показал, что в 1972-1972 годах люди с высоким холестерином и те, кто принимал снижающие холестерин лекарства, потребляли значительно меньше яиц. Но к 2021 году такие ассоциации исчезли, что может указывать на повышение осведомленности о рекомендациях.

В 2021 году 22,1% респондентов сообщили о намеренном ограничении яиц в рационе. При этом, 10,2% указали на содержание в них холестерина, а 25,5% респондентов назвали несколько причин, включая рекомендации врачей. Только 6,4% признались во вкусовом неприятии яиц, еще 1,3% указали на пищевую аллергию.

Авторы исследования констатируют, что устаревшие диетические рекомендации до сих пор имеют влияние на потребителей, несмотря на появление новых, что говорит о том, что сообщения в области общественного здравоохранения отстают от науки.