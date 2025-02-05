Рецепт для похудения: минтай с рисом и овощами. Едим — и килограммы уходят
Это блюдо сочетает в себе нежный вкус рыбы и полезные овощи. Оно идеально подходит для тех, кто следит за фигурой и хочет похудеть, так как в нем всего 80 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
Филе минтая — 500 г;
Рис — 1 стакан;
Лук репчатый — 1 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Сметана нежирная — 2 ст. л.;
Соль, перец — по вкусу;
Вода — 2 стакана.
Приготовление:
- Рис промойте и отварите до полуготовности.
- Филе минтая нарежьте небольшими кусочками.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
- В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
- Добавьте к овощам минтай и обжаривайте еще пять минут.
- Посолите, поперчите, добавьте сметану и немного воды. Тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут.
- Подавайте с отварным рисом.
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