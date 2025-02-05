Рецепт для похудения: минтай с рисом и овощами

Это блюдо сочетает в себе нежный вкус рыбы и полезные овощи. Оно идеально подходит для тех, кто следит за фигурой и хочет похудеть, так как в нем всего 80 ккал на 100 г.

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Ингредиенты:

Филе минтая — 500 г;

Рис — 1 стакан;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Сметана нежирная — 2 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу;

Вода — 2 стакана.

Приготовление:

Рис промойте и отварите до полуготовности. Филе минтая нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте к овощам минтай и обжаривайте еще пять минут. Посолите, поперчите, добавьте сметану и немного воды. Тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут. Подавайте с отварным рисом.

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