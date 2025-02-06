Ученые выяснили, считает ли мозг кусочки еды

Ученые из Колумбийского университета нашли в стволе мозга мышей особую популяцию нейронов, которые фиксируют данные о каждом кусочке поступившей в организм пищи и посылают сигналы о насыщении. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

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По словам ученых, обнаруженные клетки мозга не похожи ни на какие другие, участвующие в регулировании чувства насыщения.

« Д р у г и е н е й р о н ы о б ы ч н о о т в е ч а ю т з а в о с п р и я т и е п и щ и , п о п а д а ю щ е й в р о т , з а п е р е д а ч у с и г н а л о в о н а п о л н е н и и к и ш е ч н и к а и л и з а у с в а и в а е м ы е п и т а т е л ь н ы е в е щ е с т в а . В ы я в л е н н ы е н а м и н е й р о н ы о с о б е н н ы е , п о т о м у ч т о о н и , п о - в и д и м о м у , о б ъ е д и н я ю т в с е э т и р а з л и ч н ы е ф р а г м е н т ы и н ф о р м а ц и и » , — о б ъ я с н и л р у к о в о д и т е л ь и с с л е д о в а н и я А л е к с а н д р Н е к т о у и з К о л л е д ж а в р а ч е й и х и р у р г о в В а г е л о с а п р и К о л у м б и й с к о м у н и в е р с и т е т е .

Чтобы понять, как эти нейроны влияют на процесс приема пищи, исследователи модифицировали клетки таким образом, чтобы их можно было активизировать и «выключать» с помощью света. Когда новые «нейроны насыщения» начинали работать, мыши ели гораздо меньшими порциями.

Также выяснилось, что эти клетки не просто сигнализировали о немедленной остановке приема пищи, но и помогали мышам постепенно замедлять скорость ее потребления. Исследователи уточнили, что обнаруженные нейроны «суммируют» все ощущения от распределения еды во рту и кишечнике, «подсчитывая» каждый кусочек и интерпретируя работу всех гормонов, которые вырабатываются в ответ на прием пищи.

Хотя специализированные нейроны были обнаружены у мышей, ученые предположили, что клетки мозга с аналогичными функциями есть и у людей, поскольку строение и роль ствола головного мозга по сути одинакова у всех позвоночных.