Советский рецепт десерта из печенья и сгущенки

Десерт из печенья и сгущенки — это блюдо, которое многие помнят с детства. Советские хозяйки умели создавать вкусные десерты даже из самых простых продуктов.

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Ингредиенты:

Вареная сгущенка — 360 г;

Сметана — 450 г;

Печенье — 2 пачки;

Банан (по желанию) — 1 шт.

Приготовление:

Возьмите глубокую миску и выложите в нее сгущенку. Добавьте сметану и хорошо перемешайте до получения однородной массы. Лучше всего использовать печенье молочных сортов — оно недорогое и его можно найти в любом магазине. Смажьте дно кулинарной формы с высокими бортиками сметанным кремом. Затем выкладывайте послойно: слой печенья, слой крема. Если используете банан, порежьте его тонкими кольцами и прокладывайте между слоями печенья. Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался и стал нежным и ароматным.

Ранее сообщалось, что часто магазинный горячий шоколад не отличается хорошим вкусом, поэтому лучше приготовить его самим. А если добавить в напиток один фрукт, он станет еще вкуснее.