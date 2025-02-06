Советский рецепт десерта из печенья и сгущенки

Лучший десерт от советских хозяек: нужны печенье и вареная сгущенка
Десерт из печенья и сгущенки — это блюдо, которое многие помнят с детства. Советские хозяйки умели создавать вкусные десерты даже из самых простых продуктов.
Ингредиенты:
- Вареная сгущенка — 360 г;
- Сметана — 450 г;
- Печенье — 2 пачки;
- Банан (по желанию) — 1 шт.
Приготовление:
- Возьмите глубокую миску и выложите в нее сгущенку. Добавьте сметану и хорошо перемешайте до получения однородной массы.
- Лучше всего использовать печенье молочных сортов — оно недорогое и его можно найти в любом магазине.
- Смажьте дно кулинарной формы с высокими бортиками сметанным кремом. Затем выкладывайте послойно: слой печенья, слой крема. Если используете банан, порежьте его тонкими кольцами и прокладывайте между слоями печенья.
- Поставьте десерт в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался и стал нежным и ароматным.
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