Как китайский Новый год повлиял на популярность азиатской еды

Спрос на азиатскую еду в Москве вырос в период празднования китайского Нового года
В магазинах столицы в период празднования китайского Нового года вырос спрос на готовую азиатскую еду, сообщил Агентству городских новостей «Москва» эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков.
«Мы наблюдаем значительный рост спроса на блюда азиатской кухни в этот период. Чтобы получить точные метрики, потребуется провести всесторонний анализ потребительского поведения, но даже без него видно, что период празднования китайского Нового года объективно коррелирует с существенным увеличением объема продаж, что свидетельствует о его роли как мощного катализатора спроса. Наиболее популярные позиции: утка по-пекински, свинина в кисло-сладком соусе, мапо тофу, вонтоны и жареная лапша», – сказал Деревсков.
Он напомнил, что перед покупкой продукта обязательно нужно проверить срок его годности.
Китайский Новый год отмечают в Москве с 29 января по 12 февраля.