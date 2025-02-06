Как китайский Новый год повлиял на популярность азиатской еды

В магазинах столицы в период празднования китайского Нового года вырос спрос на готовую азиатскую еду, сообщил Агентству городских новостей «Москва» эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков.

« М ы н а б л ю д а е м з н а ч и т е л ь н ы й р о с т с п р о с а н а б л ю д а а з и а т с к о й к у х н и в э т о т п е р и о д . Ч т о б ы п о л у ч и т ь т о ч н ы е м е т р и к и , п о т р е б у е т с я п р о в е с т и в с е с т о р о н н и й а н а л и з п о т р е б и т е л ь с к о г о п о в е д е н и я , н о д а ж е б е з н е г о в и д н о , ч т о п е р и о д п р а з д н о в а н и я к и т а й с к о г о Н о в о г о г о д а о б ъ е к т и в н о к о р р е л и р у е т с с у щ е с т в е н н ы м у в е л и ч е н и е м о б ъ е м а п р о д а ж , ч т о с в и д е т е л ь с т в у е т о е г о р о л и к а к м о щ н о г о к а т а л и з а т о р а с п р о с а . Н а и б о л е е п о п у л я р н ы е п о з и ц и и : у т к а п о - п е к и н с к и , с в и н и н а в к и с л о - с л а д к о м с о у с е , м а п о т о ф у , в о н т о н ы и ж а р е н а я л а п ш а » , – с к а з а л Д е р е в с к о в .

Он напомнил, что перед покупкой продукта обязательно нужно проверить срок его годности.

Китайский Новый год отмечают в Москве с 29 января по 12 февраля.