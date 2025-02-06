Интересные рецепты бульонов

Мясной бульон невероятно полезный продукт, будь то куриный, говяжий, на кости или нет. Это источник коллагена и минералов, таких как кальций, магний, калий, железо, фосфор, натрий и медь. К тому же это низкокалорийное блюдо: в одной чашке куриного бульона около 15 ккал, в говяжьем — 7 ккал.

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Бульон обладает многими полезными свойствами. Он способен укрепить иммунную систему, поэтому его хорошо употреблять во время болезни — горячий мясной отвар облегчает симптомы простуды и способствует восстановлению. Он также содержит много жидкости, что помогает поддерживать водный баланс в организме. Кроме того, бульон невероятно полезен для суставов, мышц и кожи, особенно приготовленный на костях. Многие компоненты этого вкусного блюда обладают противовоспалительными свойствами.

Некоторые хитрости при приготовлении бульона

Чтобы этот ароматный отвар был не просто вкусным, но и максимально полезным, важно соблюдать некоторые нюансы при его приготовлении.

На 1 кг мяса лучше берите 1,5 литра воды. Если мясо на кости, то 3 литра.

Погружать ингредиенты нужно в холодную воду — так все составляющие будут равномерно нагреваться.

Регулярно удаляйте образовавшуюся пену, так меньше вероятности, что отвар станет мутным.

Если бульон все же помутнел, то вернуть ему прозрачность поможет сырой яичный белок. Вам понадобится 1 белок на 1,5 л бульона. Взбейте его с двумя ложками холодной воды и введите в отвар. Сворачиваясь, яйцо впитает в себя остатки пены — именно она влияет на цвет.

Также для осветления можно использовать лимонный сок. Доведите отвар до кипения и добавьте сок половины лимона. Вкус блюда от этого не пострадает.

Важно варить бульон при правильной температуре в 80-90 градусов — он не должен все время кипеть.

Лучше не накрывать кастрюлю крышкой, чтобы жидкость не перегрелась.

Говяжий бульон варится от 2 до 6 часов, куриный — 1,5-2 часа после закипания.

Однако это вкусное блюдо можно приготовить не только из мяса. Такими бульонами вы прекрасно разнообразите рацион. Вот несколько интересных рецептов.

Куриный бульон

Ингредиенты:

Курица — 1 кг;

Вода — 2 л;

Лук репчатый —1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Сельдерей — 1-2 стебля;

Лук-порей — 0,5 шт.;

Тимьян — 2 веточки;

Лавровый лист — 3 шт.

Приготовление:

Промойте курицу, переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. После закипания томите 2-3 минуты на медленном огне. Затем добавьте овощи, включите средний огонь и варите под крышкой до закипания. Снимите крышку, удалите пену, введите травы и варите на медленном огне 1,5-2 часа без крышки. Процедите готовый бульон.

Мясной бульон на кости

Ингредиенты:

Мясо на кости — 1 кг;

Вода — 3 л;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Стебли сельдерея — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Черный перец горошком — 10 шт.;

Лавровый лист — 3 шт.;

Соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Мясо хорошо промойте, удалите лишний жир, переложите в кастрюлю и залейте водой. Накройте крышкой и доведите до кипения. После закипания снимите крышку и томите мясо на медленном огне, тщательно убирая пену. Варите не менее 2 часов. За 1 час до окончания варки добавьте овощи, специи и соль, и продолжайте томить. Процедите готовый бульон.

Рыбный бульон

Ингредиенты:

Вода — 3 л;

Рыба (филе, голова, хвост) — 400 г;

Лук — 1 шт.;

Лавровый лист — 2 шт.;

Укроп — по вкусу;

Душистый перец (горошины) — 4 шт.;

Перец черный молотый — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу тщательно промойте. В кастрюлю выложите голову рыбы, влейте холодную воду. Доведите до кипения и варите, снимая пену, 5 минут. Добавьте рыбий хвост и лук. Варите на слабом огне около 20-25 минут, снимая пену. Достаньте из воды лук и рыбу. Оставшийся бульон процедите через мелкое сито. Верните отвар на огонь и доведите до кипения. Выложите в кипящий бульон рыбное филе, лавровые листья, перец, соль. Варите при слабом кипении 10 минут. Добавьте измельченный укроп. Варите еще 2 минуты. Уберите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте настояться.

Бульон из кореньев

Ингредиенты:

Вода — 2 л;

Корень петрушки — 1 шт.;

Корень сельдерея — ½ шт.;

Морковь — 2 шт.;

Лук — 2 шт.;

Кольраби — 1 шт.;

Стручковый зеленый горошек — 1 стакан;

Лук-порей — 2 стебля;

Петрушка — 1 пучок.

Приготовление:

Oчистите коренья и переберите стручки гороха, хорошенько промойте. Коренья разрежьте на две части, а стручки положите целыми. Сложите все в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне около 1-1,5 часа. Процедите готовый бульон.

Тайский бульон

Ингредиенты:

Вода — 2 ¼ л;

Куриные кости — 600 г;

Репчатый лук — 2 головки;

Сельдерей — 2 стебля;

Свежая кинза (кориандр) — 2 стебля;

Листья лайма — 4 шт.;

Тертый имбирь — 1 ст. л.;

Молотый черный перец — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Сельдерей порежьте на небольшие кусочки, лук на четвертинки, корни кориандра и имбиря порежьте очень мелко. Положите все в кастрюлю, доведите до кипения. Уменьшите огонь, снимите пену. Накройте кастрюлю крышкой и варите примерно час. Процедите готовый бульон через мелкое сито.

Бульон с фрикадельками

Ингредиенты:

Мясной бульон — 2 ½ л;

Мясо — 200 г;

Петрушка — по вкусу;

Молотый черный перец — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте фрикадельки: сырое мясо пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец и 2 ст. л. холодной воды. Из полученной массы сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в готовый кипящий бульон. Варите около 5 минут, пока фрикадельки не всплывут на поверхность. Уменьшите огонь и варите еще 10 минут, после чего снимите с огня. Разлейте бульон по тарелкам и украсьте сверху рубленной петрушкой.

Паназиатский бульон

Ингредиенты:

Цыпленок — 600 г;

Морковь — 80 г;

Перец чили — 1 шт.;

Лемонграсс — 30 г;

Душистый перец горошком — 5 шт.;

Розовая гималайская соль — по вкусу.

Приготовление: