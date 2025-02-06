Вкус здоровья: почему бульоны незаменимы в рационе и интересные рецепты

Мясной бульон невероятно полезный продукт, будь то куриный, говяжий, на кости или нет. Это источник коллагена и минералов, таких как кальций, магний, калий, железо, фосфор, натрий и медь. К тому же это низкокалорийное блюдо: в одной чашке куриного бульона около 15 ккал, в говяжьем — 7 ккал.

Интересные рецепты бульонов
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Бульон обладает многими полезными свойствами. Он способен укрепить иммунную систему, поэтому его хорошо употреблять во время болезни — горячий мясной отвар облегчает симптомы простуды и способствует восстановлению. Он также содержит много жидкости, что помогает поддерживать водный баланс в организме. Кроме того, бульон невероятно полезен для суставов, мышц и кожи, особенно приготовленный на костях. Многие компоненты этого вкусного блюда обладают противовоспалительными свойствами.

Некоторые хитрости при приготовлении бульона

Чтобы этот ароматный отвар был не просто вкусным, но и максимально полезным, важно соблюдать некоторые нюансы при его приготовлении.

  • На 1 кг мяса лучше берите 1,5 литра воды. Если мясо на кости, то 3 литра.
  • Погружать ингредиенты нужно в холодную воду — так все составляющие будут равномерно нагреваться.
  • Регулярно удаляйте образовавшуюся пену, так меньше вероятности, что отвар станет мутным.
  • Если бульон все же помутнел, то вернуть ему прозрачность поможет сырой яичный белок. Вам понадобится 1 белок на 1,5 л бульона. Взбейте его с двумя ложками холодной воды и введите в отвар. Сворачиваясь, яйцо впитает в себя остатки пены — именно она влияет на цвет.
  • Также для осветления можно использовать лимонный сок. Доведите отвар до кипения и добавьте сок половины лимона. Вкус блюда от этого не пострадает.
  • Важно варить бульон при правильной температуре в 80-90 градусов — он не должен все время кипеть.
  • Лучше не накрывать кастрюлю крышкой, чтобы жидкость не перегрелась.
  • Говяжий бульон варится от 2 до 6 часов, куриный — 1,5-2 часа после закипания.

Однако это вкусное блюдо можно приготовить не только из мяса. Такими бульонами вы прекрасно разнообразите рацион. Вот несколько интересных рецептов.

Куриный бульон

Ингредиенты:

  • Курица — 1 кг;
  • Вода — 2 л;
  • Лук репчатый —1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Сельдерей — 1-2 стебля;
  • Лук-порей — 0,5 шт.;
  • Тимьян — 2 веточки;
  • Лавровый лист — 3 шт.

Приготовление:

  1. Промойте курицу, переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
  2. После закипания томите 2-3 минуты на медленном огне. Затем добавьте овощи, включите средний огонь и варите под крышкой до закипания.
  3. Снимите крышку, удалите пену, введите травы и варите на медленном огне 1,5-2 часа без крышки.
  4. Процедите готовый бульон.

Мясной бульон на кости

Ингредиенты:

  • Мясо на кости — 1 кг;
  • Вода — 3 л;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Стебли сельдерея — 2 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Черный перец горошком — 10 шт.;
  • Лавровый лист — 3 шт.;
  • Соль — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Мясо хорошо промойте, удалите лишний жир, переложите в кастрюлю и залейте водой. Накройте крышкой и доведите до кипения.
  2. После закипания снимите крышку и томите мясо на медленном огне, тщательно убирая пену. Варите не менее 2 часов.
  3. За 1 час до окончания варки добавьте овощи, специи и соль, и продолжайте томить.
  4. Процедите готовый бульон.

Рыбный бульон

Ингредиенты:

  • Вода — 3 л;
  • Рыба (филе, голова, хвост) — 400 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Лавровый лист — 2 шт.;
  • Укроп — по вкусу;
  • Душистый перец (горошины) — 4 шт.;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу тщательно промойте. В кастрюлю выложите голову рыбы, влейте холодную воду. Доведите до кипения и варите, снимая пену, 5 минут.
  2. Добавьте рыбий хвост и лук. Варите на слабом огне около 20-25 минут, снимая пену.
  3. Достаньте из воды лук и рыбу. Оставшийся бульон процедите через мелкое сито. Верните отвар на огонь и доведите до кипения.
  4. Выложите в кипящий бульон рыбное филе, лавровые листья, перец, соль. Варите при слабом кипении 10 минут.
  5. Добавьте измельченный укроп. Варите еще 2 минуты. Уберите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте настояться.

Бульон из кореньев

Ингредиенты:

  • Вода — 2 л;
  • Корень петрушки — 1 шт.;
  • Корень сельдерея — ½ шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Кольраби — 1 шт.;
  • Стручковый зеленый горошек — 1 стакан;
  • Лук-порей — 2 стебля;
  • Петрушка — 1 пучок.

Приготовление:

  1. Oчистите коренья и переберите стручки гороха, хорошенько промойте.
  2. Коренья разрежьте на две части, а стручки положите целыми. Сложите все в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне около 1-1,5 часа.
  3. Процедите готовый бульон.

Тайский бульон

Ингредиенты:

  • Вода — 2 ¼ л;
  • Куриные кости — 600 г;
  • Репчатый лук — 2 головки;
  • Сельдерей — 2 стебля;
  • Свежая кинза (кориандр) — 2 стебля;
  • Листья лайма — 4 шт.;
  • Тертый имбирь — 1 ст. л.;
  • Молотый черный перец — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Сельдерей порежьте на небольшие кусочки, лук на четвертинки, корни кориандра и имбиря порежьте очень мелко. Положите все в кастрюлю, доведите до кипения.
  2. Уменьшите огонь, снимите пену. Накройте кастрюлю крышкой и варите примерно час.
  3. Процедите готовый бульон через мелкое сито.

Бульон с фрикадельками

Ингредиенты:

  • Мясной бульон — 2 ½ л;
  • Мясо — 200 г;
  • Петрушка — по вкусу;
  • Молотый черный перец — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте фрикадельки: сырое мясо пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец и 2 ст. л. холодной воды.
  2. Из полученной массы сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в готовый кипящий бульон.
  3. Варите около 5 минут, пока фрикадельки не всплывут на поверхность. Уменьшите огонь и варите еще 10 минут, после чего снимите с огня.
  4. Разлейте бульон по тарелкам и украсьте сверху рубленной петрушкой.

Паназиатский бульон

Ингредиенты:

  • Цыпленок — 600 г;
  • Морковь — 80 г;
  • Перец чили — 1 шт.;
  • Лемонграсс — 30 г;
  • Душистый перец горошком — 5 шт.;
  • Розовая гималайская соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Залейте курицу водой и поставьте на сильный огонь. Доведите до кипения, снимая пену.
  2. Крупно нарежьте морковь, подготовьте лемонграсс и чили. Добавьте их вместе с душистым перцем и солью в кастрюлю. Убавьте огонь и варите 30 минут, не доводя кипения.
  3. Достаньте курицу и разделите на волокна. Можно положить обратно в кастрюлю, можно разложить по тарелкам.
  4. Процедите готовый бульон.
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