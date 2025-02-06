Интересные рецепты бульонов

Вкус здоровья: почему бульоны незаменимы в рационе и интересные рецепты
Мясной бульон невероятно полезный продукт, будь то куриный, говяжий, на кости или нет. Это источник коллагена и минералов, таких как кальций, магний, калий, железо, фосфор, натрий и медь. К тому же это низкокалорийное блюдо: в одной чашке куриного бульона около 15 ккал, в говяжьем — 7 ккал.
Бульон обладает многими полезными свойствами. Он способен укрепить иммунную систему, поэтому его хорошо употреблять во время болезни — горячий мясной отвар облегчает симптомы простуды и способствует восстановлению. Он также содержит много жидкости, что помогает поддерживать водный баланс в организме. Кроме того, бульон невероятно полезен для суставов, мышц и кожи, особенно приготовленный на костях. Многие компоненты этого вкусного блюда обладают противовоспалительными свойствами.
Некоторые хитрости при приготовлении бульона
Чтобы этот ароматный отвар был не просто вкусным, но и максимально полезным, важно соблюдать некоторые нюансы при его приготовлении.
- На 1 кг мяса лучше берите 1,5 литра воды. Если мясо на кости, то 3 литра.
- Погружать ингредиенты нужно в холодную воду — так все составляющие будут равномерно нагреваться.
- Регулярно удаляйте образовавшуюся пену, так меньше вероятности, что отвар станет мутным.
- Если бульон все же помутнел, то вернуть ему прозрачность поможет сырой яичный белок. Вам понадобится 1 белок на 1,5 л бульона. Взбейте его с двумя ложками холодной воды и введите в отвар. Сворачиваясь, яйцо впитает в себя остатки пены — именно она влияет на цвет.
- Также для осветления можно использовать лимонный сок. Доведите отвар до кипения и добавьте сок половины лимона. Вкус блюда от этого не пострадает.
- Важно варить бульон при правильной температуре в 80-90 градусов — он не должен все время кипеть.
- Лучше не накрывать кастрюлю крышкой, чтобы жидкость не перегрелась.
- Говяжий бульон варится от 2 до 6 часов, куриный — 1,5-2 часа после закипания.
Однако это вкусное блюдо можно приготовить не только из мяса. Такими бульонами вы прекрасно разнообразите рацион. Вот несколько интересных рецептов.
Куриный бульон
Ингредиенты:
- Курица — 1 кг;
- Вода — 2 л;
- Лук репчатый —1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Сельдерей — 1-2 стебля;
- Лук-порей — 0,5 шт.;
- Тимьян — 2 веточки;
- Лавровый лист — 3 шт.
Приготовление:
- Промойте курицу, переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
- После закипания томите 2-3 минуты на медленном огне. Затем добавьте овощи, включите средний огонь и варите под крышкой до закипания.
- Снимите крышку, удалите пену, введите травы и варите на медленном огне 1,5-2 часа без крышки.
- Процедите готовый бульон.
Мясной бульон на кости
Ингредиенты:
- Мясо на кости — 1 кг;
- Вода — 3 л;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Стебли сельдерея — 2 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Черный перец горошком — 10 шт.;
- Лавровый лист — 3 шт.;
- Соль — 1 ч. л.
Приготовление:
- Мясо хорошо промойте, удалите лишний жир, переложите в кастрюлю и залейте водой. Накройте крышкой и доведите до кипения.
- После закипания снимите крышку и томите мясо на медленном огне, тщательно убирая пену. Варите не менее 2 часов.
- За 1 час до окончания варки добавьте овощи, специи и соль, и продолжайте томить.
- Процедите готовый бульон.
Рыбный бульон
Ингредиенты:
- Вода — 3 л;
- Рыба (филе, голова, хвост) — 400 г;
- Лук — 1 шт.;
- Лавровый лист — 2 шт.;
- Укроп — по вкусу;
- Душистый перец (горошины) — 4 шт.;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу тщательно промойте. В кастрюлю выложите голову рыбы, влейте холодную воду. Доведите до кипения и варите, снимая пену, 5 минут.
- Добавьте рыбий хвост и лук. Варите на слабом огне около 20-25 минут, снимая пену.
- Достаньте из воды лук и рыбу. Оставшийся бульон процедите через мелкое сито. Верните отвар на огонь и доведите до кипения.
- Выложите в кипящий бульон рыбное филе, лавровые листья, перец, соль. Варите при слабом кипении 10 минут.
- Добавьте измельченный укроп. Варите еще 2 минуты. Уберите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте настояться.
Бульон из кореньев
Ингредиенты:
- Вода — 2 л;
- Корень петрушки — 1 шт.;
- Корень сельдерея — ½ шт.;
- Морковь — 2 шт.;
- Лук — 2 шт.;
- Кольраби — 1 шт.;
- Стручковый зеленый горошек — 1 стакан;
- Лук-порей — 2 стебля;
- Петрушка — 1 пучок.
Приготовление:
- Oчистите коренья и переберите стручки гороха, хорошенько промойте.
- Коренья разрежьте на две части, а стручки положите целыми. Сложите все в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне около 1-1,5 часа.
- Процедите готовый бульон.
Тайский бульон
Ингредиенты:
- Вода — 2 ¼ л;
- Куриные кости — 600 г;
- Репчатый лук — 2 головки;
- Сельдерей — 2 стебля;
- Свежая кинза (кориандр) — 2 стебля;
- Листья лайма — 4 шт.;
- Тертый имбирь — 1 ст. л.;
- Молотый черный перец — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Сельдерей порежьте на небольшие кусочки, лук на четвертинки, корни кориандра и имбиря порежьте очень мелко. Положите все в кастрюлю, доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, снимите пену. Накройте кастрюлю крышкой и варите примерно час.
- Процедите готовый бульон через мелкое сито.
Бульон с фрикадельками
Ингредиенты:
- Мясной бульон — 2 ½ л;
- Мясо — 200 г;
- Петрушка — по вкусу;
- Молотый черный перец — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте фрикадельки: сырое мясо пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец и 2 ст. л. холодной воды.
- Из полученной массы сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в готовый кипящий бульон.
- Варите около 5 минут, пока фрикадельки не всплывут на поверхность. Уменьшите огонь и варите еще 10 минут, после чего снимите с огня.
- Разлейте бульон по тарелкам и украсьте сверху рубленной петрушкой.
Паназиатский бульон
Ингредиенты:
- Цыпленок — 600 г;
- Морковь — 80 г;
- Перец чили — 1 шт.;
- Лемонграсс — 30 г;
- Душистый перец горошком — 5 шт.;
- Розовая гималайская соль — по вкусу.
Приготовление:
- Залейте курицу водой и поставьте на сильный огонь. Доведите до кипения, снимая пену.
- Крупно нарежьте морковь, подготовьте лемонграсс и чили. Добавьте их вместе с душистым перцем и солью в кастрюлю. Убавьте огонь и варите 30 минут, не доводя кипения.
- Достаньте курицу и разделите на волокна. Можно положить обратно в кастрюлю, можно разложить по тарелкам.
- Процедите готовый бульон.