Руководитель гражданского комитета «За честные продукты» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» объяснил, как отличить качественное сливочное масло от подделки. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя покупать незнакомый товар от так называемого неизвестного фасовщика.

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« Е щ е н у ж н о б р а т ь т о в а р ы с р е д н е г о ц е н о в о г о с е г м е н т а ( н е с а м о й н и з к о й и н е с а м о й в ы с о к о й с т о и м о с т и ) . П о к у п а т ь п р о д у к ц и ю н е ф а с о в щ и к а , а н е п о с р е д с т в е н н о п р о и з в о д и т е л я и п р о в е р я т ь д а н н о е ю р и д и ч е с к о е л и ц о н а с а й т е Р о с п о т р е б н а д з о р а , Р о с с е л ь х о з н а д з о р а , н а с а й т е н а л о г о в о й с л у ж б ы и с у д о в » , — п о с о в е т о в а л э к с п е р т .

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.

По словам Бражко, сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка является наиболее выгодной для нарушителей, так как позволяет получить огромную наценку. Употребление такого масла грозит развитием хронических болезней и повышает риск того, что человек не доживет до пенсии, предупредил специалист.