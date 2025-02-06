Найдена замена какао в пищевой промышленности

Исследователи из Университета Абертая в Шотландии совместно с биотехнологической компанией Fermtech разработали инновационный ингредиент — кодзи-муку, который может заменить до 30% какао в продуктах. Об этом сообщает интернет-портал Абертейского университета (AU).

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На фоне глобального дефицита какао, вызванного изменением климата, засухами и болезнями растений, мировые поставки какао упали на 30%, а цены выросли более чем на 250% за последние три года. В результате потребители сталкиваются с ростом стоимости шоколада и других продуктов.

Козди-мука создается с использованием естественного процесса ферментации и производится из отработанных зерновых культур, получаемых из пивоварен и винокурен. Это позволяет значительно сократить потребность в сельскохозяйственных ресурсах и уменьшить углеродный след производства. В перспективе исследователи планируют достичь 50%-ного сокращения использования какао уже в этом году.

По словам Энди Клейтона, генерального директора Fermtech, новая технология не только снижает зависимость от какао, но и сокращает углеродный след производства шоколада на 98%, одновременно снижая себестоимость ингредиентов.

Профессор Альберто Фиоре, специалист по пищевой химии и технологиям, подчеркнул, что ферментация играет ключевую роль в устойчивом развитии пищевой промышленности.

« Э т о т п р о е к т д е м о н с т р и р у е т , ч т о т е х н о л о г и и м о г у т п р и н о с и т ь з н а ч и т е л ь н ы е э к о н о м и ч е с к и е , э к о л о г и ч е с к и е и с о ц и а л ь н ы е в ы г о д ы в п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и , а т а к ж е п о м о г а т ь в р е ш е н и и е е г л о б а л ь н ы х в ы з о в о в » , — о т м е т и л о н .

Козди-мука уже привлекла внимание международных производителей. В настоящее время уже ведутся испытания в Шотландии и Великобритании, и ожидается, что этот открытие нового ингредиента станет важным шагом на пути к более устойчивому и доступному производству шоколадных изделий.