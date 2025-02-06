Как правильно выбрать растительное масло

Растительные масла — это не просто источник жиров, а важнейший компонент питания, влияющий на здоровье. Однако не все масла одинаково полезны, и их неправильное использование может не только снизить пользу, но и привести к образованию вредных веществ в организме (с понятными и неприятными последствиями в виде развития недугов, порой грозных). Разбираемся с нутрициологом Еленой Мухиной, какие масла подходят для жарки, какие можно использовать только в салатах, и как их правильно хранить.

Польза растительных масел

Прежде всего, это ценный источник ненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают обмен веществ и способствуют правильной работе нервной системы. Качественные масла богаты витаминами A, D, E и K, которые защищают клетки от окислительного стресса, укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи и волос.

« О м е г а − 3 и О м е г а − 6 ж и р н ы е к и с л о т ы , с о д е р ж а щ и е с я в л ь н я н о м , о л и в к о в о м и к е д р о в о м м а с л а х , п о м о г а ю т с н и ж а т ь у р о в е н ь „ п л о х о г о “ х о л е с т е р и н а , у м е н ь ш а ю т в о с п а л и т е л ь н ы е п р о ц е с с ы в о р г а н и з м е и п о д д е р ж и в а ю т э л а с т и ч н о с т ь с о с у д о в . К р о м е т о г о , р а с т и т е л ь н ы е м а с л а в а ж н ы д л я у с в о е н и я ж и р о р а с т в о р и м ы х в и т а м и н о в , ч т о д е л а е т и х н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю с б а л а н с и р о в а н н о г о р а ц и о н а » , — г о в о р и т в р а ч .

Какие масла подходят для жарки (и почему)

Не каждое масло выдерживает высокие температуры. Главное, на что стоит обратить внимание — это точка дымления (температура, при которой масло начинает гореть и выделять токсичные соединения).

Масла с высокой точкой дымления (от 190°C и выше) — подходят для жарки. Это оливковое масло (рафинированное), авокадовое, кокосовое. В списке — масло гхи (топленое), рафинированное подсолнечное, кукурузное и арахисовое. Важно: жарить лучше на небольшом количестве масла и не доводить его до задымления. Если оно начинает гореть — то выделяет канцерогены (особенно при повторном использовании).

Какие масла нельзя нагревать: они подходят только для салатов и заправок

Некоторые масла при нагревании разрушаются, теряют полезные свойства и образуют вредные соединения. Их лучше добавлять в холодные блюда. Это льняное, кедровое, грецкого ореха, тыквенное и нерафинированное оливковое масло.

Как правильно хранить масла

Неправильное хранение приводит к окислению, прогорканию и потере полезных свойств. Вот главные правила хранения.

Свет — ускоряет окисление (поэтому масло лучше хранить в темных бутылках) и плотно закупоренными, поскольку при контакте с воздухом масло прогоркает.