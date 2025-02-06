Как правильно выбрать растительное масло

Секреты выбора растительного масла от нутрициолога: вы удивитесь
Растительные масла — это не просто источник жиров, а важнейший компонент питания, влияющий на здоровье. Однако не все масла одинаково полезны, и их неправильное использование может не только снизить пользу, но и привести к образованию вредных веществ в организме (с понятными и неприятными последствиями в виде развития недугов, порой грозных). Разбираемся с нутрициологом Еленой Мухиной, какие масла подходят для жарки, какие можно использовать только в салатах, и как их правильно хранить.
Польза растительных масел
Прежде всего, это ценный источник ненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают обмен веществ и способствуют правильной работе нервной системы. Качественные масла богаты витаминами A, D, E и K, которые защищают клетки от окислительного стресса, укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи и волос.
«Омега−3 и Омега−6 жирные кислоты, содержащиеся в льняном, оливковом и кедровом маслах, помогают снижать уровень „плохого“ холестерина, уменьшают воспалительные процессы в организме и поддерживают эластичность сосудов. Кроме того, растительные масла важны для усвоения жирорастворимых витаминов, что делает их неотъемлемой частью сбалансированного рациона», — говорит врач.
Какие масла подходят для жарки (и почему)
Не каждое масло выдерживает высокие температуры. Главное, на что стоит обратить внимание — это точка дымления (температура, при которой масло начинает гореть и выделять токсичные соединения).
Масла с высокой точкой дымления (от 190°C и выше) — подходят для жарки. Это оливковое масло (рафинированное), авокадовое, кокосовое. В списке — масло гхи (топленое), рафинированное подсолнечное, кукурузное и арахисовое. Важно: жарить лучше на небольшом количестве масла и не доводить его до задымления. Если оно начинает гореть — то выделяет канцерогены (особенно при повторном использовании).
Какие масла нельзя нагревать: они подходят только для салатов и заправок
Некоторые масла при нагревании разрушаются, теряют полезные свойства и образуют вредные соединения. Их лучше добавлять в холодные блюда. Это льняное, кедровое, грецкого ореха, тыквенное и нерафинированное оливковое масло.
Как правильно хранить масла
Неправильное хранение приводит к окислению, прогорканию и потере полезных свойств. Вот главные правила хранения.
Свет — ускоряет окисление (поэтому масло лучше хранить в темных бутылках) и плотно закупоренными, поскольку при контакте с воздухом масло прогоркает.
«Оливковое, кокосовое, подсолнечное, авокадовое держите при комнатной температуре в темном месте, до 12 месяцев после открытия. Льняное, тыквенное, грецкого ореха, кедровое — только в холодильнике, до полугода после открытия. Если масло прогоркло (появился неприятный запах) — использовать его нельзя!», — предупреждает нутрициолог.