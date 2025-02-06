Секреты выбора растительного масла от нутрициолога: вы удивитесь

Растительные масла — это не просто источник жиров, а важнейший компонент питания, влияющий на здоровье. Однако не все масла одинаково полезны, и их неправильное использование может не только снизить пользу, но и привести к образованию вредных веществ в организме (с понятными и неприятными последствиями в виде развития недугов, порой грозных). Разбираемся с нутрициологом Еленой Мухиной, какие масла подходят для жарки, какие можно использовать только в салатах, и как их правильно хранить.

Как правильно выбрать растительное масло
© РИА Новости

Польза растительных масел

Прежде всего, это ценный источник ненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают обмен веществ и способствуют правильной работе нервной системы. Качественные масла богаты витаминами A, D, E и K, которые защищают клетки от окислительного стресса, укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи и волос.

«Омега3 и Омега6 жирные кислоты, содержащиеся в льняном, оливковом и кедровом маслах, помогают снижать уровень плохого холестерина, уменьшают воспалительные процессы в организме и поддерживают эластичность сосудов. Кроме того, растительные масла важны для усвоения жирорастворимых витаминов, что делает их неотъемлемой частью сбалансированного рациона», говорит врач.

Какие масла подходят для жарки (и почему)

Не каждое масло выдерживает высокие температуры. Главное, на что стоит обратить внимание — это точка дымления (температура, при которой масло начинает гореть и выделять токсичные соединения).

Масла с высокой точкой дымления (от 190°C и выше) — подходят для жарки. Это оливковое масло (рафинированное), авокадовое, кокосовое. В списке — масло гхи (топленое), рафинированное подсолнечное, кукурузное и арахисовое. Важно: жарить лучше на небольшом количестве масла и не доводить его до задымления. Если оно начинает гореть — то выделяет канцерогены (особенно при повторном использовании).

Какие масла нельзя нагревать: они подходят только для салатов и заправок

Некоторые масла при нагревании разрушаются, теряют полезные свойства и образуют вредные соединения. Их лучше добавлять в холодные блюда. Это льняное, кедровое, грецкого ореха, тыквенное и нерафинированное оливковое масло.

Как правильно хранить масла

Неправильное хранение приводит к окислению, прогорканию и потере полезных свойств. Вот главные правила хранения.

Свет — ускоряет окисление (поэтому масло лучше хранить в темных бутылках) и плотно закупоренными, поскольку при контакте с воздухом масло прогоркает.

«Оливковое, кокосовое, подсолнечное, авокадовое держите при комнатной температуре в темном месте, до 12 месяцев после открытия. Льняное, тыквенное, грецкого ореха, кедровое только в холодильнике, до полугода после открытия. Если масло прогоркло (появился неприятный запах) использовать его нельзя!», предупреждает нутрициолог.