Рецепт для похудения: печень с картофелем. Едим — и килограммы уходят
Блюдо сочетает в себе нежный вкус куриной печени и пользу овощей. Оно идеально подходит для тех, кто следит за фигурой и хочет похудеть — всего 130 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- куриная печень — 500 г;
- картофель — 4–5 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- приправы для курицы — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте куриную печень и обсушите ее бумажным полотенцем.
- Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
- Добавьте к луку и моркови куриную печень, обжаривайте еще 5–7 минут. Посолите, поперчите, добавьте приправы для курицы.
- Очистите картофель и нарежьте его кружочками. Выложите в форму для запекания, сверху распределите обжаренную печень с овощами.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут, до готовности картофеля.