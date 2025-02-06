Рецепт для похудения: печень с картофелем. Едим — и килограммы уходят

Блюдо сочетает в себе нежный вкус куриной печени и пользу овощей. Оно идеально подходит для тех, кто следит за фигурой и хочет похудеть — всего 130 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: печень с картофелем
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Ингредиенты:

  • куриная печень — 500 г;
  • картофель — 4–5 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • приправы для курицы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте куриную печень и обсушите ее бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
  3. Добавьте к луку и моркови куриную печень, обжаривайте еще 5–7 минут. Посолите, поперчите, добавьте приправы для курицы.
  4. Очистите картофель и нарежьте его кружочками. Выложите в форму для запекания, сверху распределите обжаренную печень с овощами.
  5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут, до готовности картофеля.
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