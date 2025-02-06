Рецепт для похудения: печень с картофелем

Блюдо сочетает в себе нежный вкус куриной печени и пользу овощей. Оно идеально подходит для тех, кто следит за фигурой и хочет похудеть — всего 130 ккал на 100 г.

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

картофель — 4–5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

приправы для курицы — по вкусу.

Приготовление: