Как правильно готовить макароны

Свои советы дали специалисты регуправления Роспотребнадзора.

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Макароны считаются очень полезным продуктом, они снижают уровень вредного холестерина, снабжают организм клетчаткой, дают долгое чувство сытости, а также имеют низкую энергетическую ценность (всего 197 ккал на 100 г).

Однако стоит учитывать, что полезны для здоровья только макароны, произведенные из пшеницы твердых сортов. Также набирают популярность макароны из цельнозерновой (обойной) муки.

Чем больше белка в составе, тем лучше. Старайтесь выбирать минимум 12 г на 100 г продукта.

В Италии пасту принято доводить до состояния полуготовности, макароны оставляют слегка недоваренными, что позволяет сохранить пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника.

Варить блюдо нужно в высокой емкой посуде с толстыми стенками, на 1 л воды – 100 г макарон. Воду лучше солить до закипания. Во время варки макароны нужно постоянно перемешивать.

Готовый продукт нельзя промывать водой. Подавать пасту на стол нужно с пылу с жару, дымящейся.

Полезнее всего сочетать макароны с морепродуктами, грибами и овощами, заправлять – легким томатным соусом. Также с пастой хороши индейка, курица и кролик.