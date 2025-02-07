Рецепт для похудения: запеканка из творога. Едим — и килограммы уходят
Запеканка из творога — это отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Она содержит много белка и кальция, которые помогают поддерживать здоровье костей и мышц. Кроме того, творожная запеканка низкокалорийна – всего 150 ккал на 100 г.
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 граммов нежирного творога;
- 2 яйца;
- 3 столовые ложки манной крупы;
- Фрукты (яблоки, груши, персики) по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Смешайте творог, яйца и манную крупу в миске до получения однородной массы.
- Добавьте фрукты, нарезанные на кусочки, и перемешайте.
- Выложите массу в форму для запекания и поставьте в духовку на 40–50 минут.
- Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте ее на порции.
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