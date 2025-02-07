Рецепт для похудения: запеканка из творога

Запеканка из творога — это отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Она содержит много белка и кальция, которые помогают поддерживать здоровье костей и мышц. Кроме того, творожная запеканка низкокалорийна – всего 150 ккал на 100 г.

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Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 граммов нежирного творога;

2 яйца;

3 столовые ложки манной крупы;

Фрукты (яблоки, груши, персики) по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Смешайте творог, яйца и манную крупу в миске до получения однородной массы. Добавьте фрукты, нарезанные на кусочки, и перемешайте. Выложите массу в форму для запекания и поставьте в духовку на 40–50 минут. Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте ее на порции.

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