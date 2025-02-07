Почему вам стоит добавить в свой рацион скир

И греческий йогурт, и исландский (скир) — отличные источники белка, полезных для кишечника пробиотиков, а также кальция. При этом они отличаются друг от друга количеством питательных веществ, текстурой, вкусом.

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Традиционный скир делают из обезжиренного молока. Но и он, и греческий йогурт могут быть обезжиренными, с низким содержанием жира и с высоким. Самым полезными вариантом йогурта будет самый простой — без добавок.

Выбор между греческим йогуртом и скиром может зависеть от ваших личных предпочтений. У исландского йогурта боле густая консистенция и более глянцевый блеск. Обычно в этом продукте меньше жира, чем в греческом йогурте.

Кроме того, скир может содержать меньше лактозы по сравнению с греческими йогуртами, которые могут различаться по густоте. Собственно, поэтому людям с повышенной чувствительностью к лактозе лучше покупать исландский йогурт.

Оба йогурта также универсальны. Они содержат белок и могут придать блюдам и закускам кремовую структуру.

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