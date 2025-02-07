Чипсы, смузи, оладьи и другие рецепты со свежей зеленью от шеф-повара
В феврале свежая зелень — это великолепный источник витаминов и минералов, необходимых для поддержания иммунитета и энергии в сезон простуд. Петрушка, укроп, шпинат и кинза богаты витамином C, который помогает организму бороться с вирусами, а также железом, поддерживающим уровень гемоглобина в зимний период, когда рацион часто беден на свежие продукты.
Зелень содержит хлорофилл, улучшающий кровообращение и детоксикацию организма, а эфирные масла в базилике и кинзе помогают снизить воспалительные процессы. Добавляя свежую зелень в еду, можно не только обогатить вкус блюд, но и поддержать организм в холодное время года, когда он особенно нуждается в природных источниках здоровья.
Свежая зелень может еще и раскрыть вкус блюд по-новому. В этих рецептах от шеф-повара Руслана Миронова зелень играет главную роль, превращая обычные продукты в ароматные и полезные угощения.
Песто из кинзы и грецких орехов
Альтернативная версия классического песто — с кинзой и орехами. Отлично подходит к пасте, мясу или просто на тост.
- Кинза — 1 пучок;
- Грецкие орехи — 50 г;
- Оливковое масло — 70 мл;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Сыр Пармезан — 30 г;
- Соль — по вкусу.
Все ингредиенты поместить в чашу блендера. Измельчить до однородности, добавляя масло небольшими порциями. Попробовать, при необходимости добавить соль или лимонный сок. Хранить в стеклянной банке в холодильнике до пяти дней.
Зеленый омлет с шпинатом и базиликом
Легкий, питательный завтрак с зарядом витаминов.
- Яйца — 3 шт.;
- Молоко — 50 мл;
- Шпинат — 1 горсть;
- Базилик — 5-6 листиков;
- Зеленый лук — 2 пера;
- Сливочное масло — 10 г;
- Соль, перец — по вкусу.
Взбить яйца с молоком, посолить. Шпинат и базилик порезать, лук нарубить кольцами. Разогреть сковороду, растопить сливочное масло. Обжарить зелень 30 секунд, затем залить яичной массой. Готовить на медленном огне 4—5 минут.
Ароматный суп с укропом и картофелем
Простой и уютный суп, который особенно вкусен с домашними гренками.
- Картофель — 3 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Бульон (куриный или овощной) — 1,5 л;
- Укроп — 1 пучок;
- Сливки 10% — 100 мл;
- Соль, перец — по вкусу.
Картофель и морковь нарезать кубиками, лук измельчить. В кипящий бульон добавить овощи, варить 15 минут. Влить сливки, добавить мелко нарезанный укроп, варить еще 3 минуты. Посолить, поперчить, подавать с хрустящими сухариками.
Оладьи с зеленью и сыром
Нежные, ароматные оладьи отлично подойдут к завтраку или обеду.
- Кефир — 200 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Мука — 150 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Сыр твердый — 50 г;
- Петрушка — ½ пучка;
- Укроп — ½ пучка;
- Соль — ½ ч. ложки;
- Растительное масло — для жарки.
Взбить кефир с яйцом, добавить муку и разрыхлитель. Натереть сыр, зелень мелко порезать, добавить в тесто. Перемешать, при необходимости добавить еще муки. Обжаривать на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.
Запеченный картофель с чесночной зеленой заправкой
Картошка получается невероятно ароматной и вкусной.
- Картофель — 5 шт.;
- Оливковое масло — 2 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Петрушка — 1 пучок;
- Соль, перец — по вкусу.
Картофель нарезать дольками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить. Запечь в духовке при 200°C 25—30 минут. Чеснок измельчить, смешать с мелко порезанной петрушкой и 1 ст. ложкой масла. Готовую картошку перемешать с заправкой.
Хрустящие чипсы из зелени
Полезная альтернатива картофельным чипсам.
- Листья кейла (или шпината, петрушки) — 1 пучок;
- Оливковое масло — 1 ст. л.;
- Соль — по вкусу;
- Паприка, чесночный порошок — по желанию.
Разогреть духовку до 150°C. Зелень промыть, обсушить, удалить жёсткие стебли. Смешать с маслом и специями. Выложить на пергамент и запекать 8—10 минут до хруста.
Освежающий зеленый смузи с огурцом и мятой
Идеальный напиток для детокса и освежения.
- Огурец — 1 шт.;
- Кинза или мята — 5-6 листиков;
- Яблоко зеленое — 1 шт.;
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Вода — 100 мл.
Все ингредиенты нарезать и отправить в блендер. Взбить до однородности. Подавать сразу, украсив листиком мяты.