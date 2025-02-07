Рецепты со свежей зеленью от шеф-повара

В феврале свежая зелень — это великолепный источник витаминов и минералов, необходимых для поддержания иммунитета и энергии в сезон простуд. Петрушка, укроп, шпинат и кинза богаты витамином C, который помогает организму бороться с вирусами, а также железом, поддерживающим уровень гемоглобина в зимний период, когда рацион часто беден на свежие продукты.

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Зелень содержит хлорофилл, улучшающий кровообращение и детоксикацию организма, а эфирные масла в базилике и кинзе помогают снизить воспалительные процессы. Добавляя свежую зелень в еду, можно не только обогатить вкус блюд, но и поддержать организм в холодное время года, когда он особенно нуждается в природных источниках здоровья.

Свежая зелень может еще и раскрыть вкус блюд по-новому. В этих рецептах от шеф-повара Руслана Миронова зелень играет главную роль, превращая обычные продукты в ароматные и полезные угощения.

Песто из кинзы и грецких орехов

Альтернативная версия классического песто — с кинзой и орехами. Отлично подходит к пасте, мясу или просто на тост.

Кинза — 1 пучок;

Грецкие орехи — 50 г;

Оливковое масло — 70 мл;

Чеснок — 1 зубчик;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Сыр Пармезан — 30 г;

Соль — по вкусу.

Все ингредиенты поместить в чашу блендера. Измельчить до однородности, добавляя масло небольшими порциями. Попробовать, при необходимости добавить соль или лимонный сок. Хранить в стеклянной банке в холодильнике до пяти дней.

Зеленый омлет с шпинатом и базиликом

Легкий, питательный завтрак с зарядом витаминов.

Яйца — 3 шт.;

Молоко — 50 мл;

Шпинат — 1 горсть;

Базилик — 5-6 листиков;

Зеленый лук — 2 пера;

Сливочное масло — 10 г;

Соль, перец — по вкусу.

Взбить яйца с молоком, посолить. Шпинат и базилик порезать, лук нарубить кольцами. Разогреть сковороду, растопить сливочное масло. Обжарить зелень 30 секунд, затем залить яичной массой. Готовить на медленном огне 4—5 минут.

Ароматный суп с укропом и картофелем

Простой и уютный суп, который особенно вкусен с домашними гренками.

Картофель — 3 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Бульон (куриный или овощной) — 1,5 л;

Укроп — 1 пучок;

Сливки 10% — 100 мл;

Соль, перец — по вкусу.

Картофель и морковь нарезать кубиками, лук измельчить. В кипящий бульон добавить овощи, варить 15 минут. Влить сливки, добавить мелко нарезанный укроп, варить еще 3 минуты. Посолить, поперчить, подавать с хрустящими сухариками.

Оладьи с зеленью и сыром

Нежные, ароматные оладьи отлично подойдут к завтраку или обеду.

Кефир — 200 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 150 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Сыр твердый — 50 г;

Петрушка — ½ пучка;

Укроп — ½ пучка;

Соль — ½ ч. ложки;

Растительное масло — для жарки.

Взбить кефир с яйцом, добавить муку и разрыхлитель. Натереть сыр, зелень мелко порезать, добавить в тесто. Перемешать, при необходимости добавить еще муки. Обжаривать на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Запеченный картофель с чесночной зеленой заправкой

Картошка получается невероятно ароматной и вкусной.

Картофель — 5 шт.;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Петрушка — 1 пучок;

Соль, перец — по вкусу.

Картофель нарезать дольками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить. Запечь в духовке при 200°C 25—30 минут. Чеснок измельчить, смешать с мелко порезанной петрушкой и 1 ст. ложкой масла. Готовую картошку перемешать с заправкой.

Хрустящие чипсы из зелени

Полезная альтернатива картофельным чипсам.

Листья кейла (или шпината, петрушки) — 1 пучок;

Оливковое масло — 1 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Паприка, чесночный порошок — по желанию.

Разогреть духовку до 150°C. Зелень промыть, обсушить, удалить жёсткие стебли. Смешать с маслом и специями. Выложить на пергамент и запекать 8—10 минут до хруста.

Освежающий зеленый смузи с огурцом и мятой

Идеальный напиток для детокса и освежения.

Огурец — 1 шт.;

Кинза или мята — 5-6 листиков;

Яблоко зеленое — 1 шт.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Вода — 100 мл.

Все ингредиенты нарезать и отправить в блендер. Взбить до однородности. Подавать сразу, украсив листиком мяты.