Том-ям, картофель, качо-э-пепе: какую необычную пиццу стоит попробовать

Одни эксперты считают, что слово «пицца» появилось в 997 году. Другие исследователи называют 1522 год. Как бы то ни было, международный день пиццы отмечается 9 февраля. В преддверии важного праздника рассказываем про самые небанальные начинки.

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IL MATTO

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Что общего между Италией и Таиландом? Разве что пицца, которая умудрилась найти общий язык с том-ямом. Впрочем, те же креветки всегда с комфортом располагались на тонком тесте. Не менее органично смотрится пицца с другим самостоятельным блюдом (пусть и итальянским) — вителло тонато. Слайсы маринованной телятины в креме из тунца не теряют своей актуальности.

Sempre

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Неаполитанскую пиццу от других отличает тесто, которое замешивается очень мягким и легким, выдерживается сутки и потом выпекается около 90 секунд. Из небанальных начинок — копченая утка с мастардой из маринованной в горчице груши. Не менее любопытной кажется закрытая пицца-кальцоне с чоризо, острым медом и базиликом.

Lumicino

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Несмотря на популярность сочетания хлеб + картофель, на пицце редко встречается подобная начинка. Тем более если это картофельные кожурки, обжаренные в розмарине и посыпанные пармезаном. Варено-копченый окорок придаст блюду пикантности, а сыр моцарелла сделает его сочнее. Из других не самых стандартных решений — пицца с белыми грибами.

Loona

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Долой стереотипы: классическую основу заменяем кето-тестом из измельченного миндаля и цветной капусты. Интерпретируем по-новому и начинку: угорь и страчателла или качо-э-пепе, буррата и трюфель — звучит свежо и аппетитно. Лосось с икрой — красной или черной — такой союз напрашивается сам собой. А еще есть пинцетта — с крабом и сыром скаморца.

Probka

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Пицца и шоколадно-ореховая паста — дружба двух самых любимых у детей продуктов была предначертана судьбой. Украшаем сверху ягодами, посыпаем колотыми фисташками — взрослым тоже нравится. Остается только решить, в каком разделе меню должно быть это сладкое блюдо — с коллегами-пиццами или же все-таки в десертах.

Pizza 22 см

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«Старый свет» и «Новый свет» называются разделы меню, указывая на традиционные и не очень начинки. Держим курс на «Новый свет», который нам открывает пиццу «охурменную» с хурмой и копченой скаморцой, «кремлевскую звезду» с рикоттой, моцареллой и пармезаном, а также вариацию на тему Китая — с уткой по-пекински и битыми огурцами.

Sporco

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Традиции римской технологии приготовления пиццы не устояли перед американской страстью к гастрономическим экспериментам. Так из-под новаторского «пера» появилась пицца-чизбургер с говяжьим фаршем и сыром чеддер, жареные вешенки спелись в дуэте с раклетом, а остроту колбасы ндуи подчеркнул перец чипотле.