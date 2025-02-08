Стало известно, как часто россияне пользуются сервисами доставки еды

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества совместно с Lady Mail провели исследование и выяснили, как часто россияне пользуются службами доставки еды из ресторанов и кафе. И хотя уже давно представить жизнь без таких сервисов практически невозможно, выяснилось, что абсолютное большинство опрошенных (а таковых оказалось более двух тысяч) пользуются такой услугой лишь по особым случаям — реже одного раза в неделю. Да и вообще доставка готовой еды для жителей РФ скорее исключение: менее 1,5 % пользуются услугой каждый день.

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При выборе сервиса по доставке еды, судя по результатам опроса, в первую очередь обращают внимание на скорость, стоимость и удобство оформления заказа. Куда реже респондентов волнуют акции и скидки.

Кроме того, выяснилось, что каждый четвертый заказ приезжает с опозданием, остывшим, в непрезентабельном виде или не соответствующий заказанным позициям.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, основываясь на полученных данных, дал следующие рекомендации: «При выборе сервиса доставки рекомендуем ориентироваться на личные предпочтения и удобство, а также на условия доставки и текущие акции. Рассмотрите возможность заказа из того ресторана, который предлагает наиболее выгодные условия и интересные предложения. Таким образом, независимо от выбранного сервиса ваш заказ будет не только удобным, но и выгодным».