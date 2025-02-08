Острый люля-кебаб в духовке с лавашом

Готовим небанальный перекус, который удобно взять с собой на прогулку или в офис. На готовку острого люля-кебаба в духовке уйдет не так много времени, а результат приятно удивит всю семью. Попробуйте!

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Ингредиенты

Куриные бедра — 0,7 кг;

Луковица — крупная головка;

Шрирача — на вкус;

Кориандр — 1 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Соль, перец — на вкус.

Способ приготовления

Пропустите через мясорубку бедра и луковицу. Добавьте к мясу специи. Замесите фарш. Перед тем как начать нанизывать фарш на шпажки, смочите руки — так мясо не будет липнуть к коже. Разогрейте духовку до 200 градусов. Люля выложите на противень и запекайте примерно 15 минут. Лаваш смажьте шрирачей. По желанию можно добавить немного лука. Заверните в лепешку люля. Сверните так, как будто готовите шаурму. Приятного аппетита!

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