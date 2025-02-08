Удобно взять с собой — острый люля-кебаб в духовке с лавашом

Готовим небанальный перекус, который удобно взять с собой на прогулку или в офис. На готовку острого люля-кебаба в духовке уйдет не так много времени, а результат приятно удивит всю семью. Попробуйте!

Острый люля-кебаб в духовке с лавашом
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Ингредиенты

  • Куриные бедра — 0,7 кг;
  • Луковица — крупная головка;
  • Шрирача — на вкус;
  • Кориандр — 1 ч. л.;
  • Паприка — 1 ч. л.;
  • Соль, перец — на вкус.

Способ приготовления

  1. Пропустите через мясорубку бедра и луковицу.
  2. Добавьте к мясу специи.
  3. Замесите фарш.
  4. Перед тем как начать нанизывать фарш на шпажки, смочите руки — так мясо не будет липнуть к коже.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  6. Люля выложите на противень и запекайте примерно 15 минут.
  7. Лаваш смажьте шрирачей. По желанию можно добавить немного лука. Заверните в лепешку люля. Сверните так, как будто готовите шаурму. Приятного аппетита!

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