Удобно взять с собой — острый люля-кебаб в духовке с лавашом
Готовим небанальный перекус, который удобно взять с собой на прогулку или в офис. На готовку острого люля-кебаба в духовке уйдет не так много времени, а результат приятно удивит всю семью. Попробуйте!
Ингредиенты
- Куриные бедра — 0,7 кг;
- Луковица — крупная головка;
- Шрирача — на вкус;
- Кориандр — 1 ч. л.;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Соль, перец — на вкус.
Способ приготовления
- Пропустите через мясорубку бедра и луковицу.
- Добавьте к мясу специи.
- Замесите фарш.
- Перед тем как начать нанизывать фарш на шпажки, смочите руки — так мясо не будет липнуть к коже.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Люля выложите на противень и запекайте примерно 15 минут.
- Лаваш смажьте шрирачей. По желанию можно добавить немного лука. Заверните в лепешку люля. Сверните так, как будто готовите шаурму. Приятного аппетита!
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