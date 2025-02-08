Рецепт песочного печенья «Кольца» с орехами по советскому ГОСТу

Песочное печенье «Кольца» с орехами — оригинальный, но простой в приготовлении десерт родом из СССР. Делимся рецептом любимого с детства лакомства по советскому ГОСТу.

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Ингредиенты

Пшеничная мука — 320 г + для работы;

Сливочное масло — 200 г;

Сахарная пудра — 120 г;

Яйца — 2 шт.;

Сода — 1/3 ч. л. (или 1 ч. л. разрыхлителя);

Ванильный сахар — 1 ч. л.;

Соль — щепотка на свой вкус;

Арахис очищенный — 70 г.

Способ приготовления

Заранее извлеките масло из холодильника: оно должно немного размягчиться. Всыпьте просеянную муку в глубокую миску, добавьте соду. Мягкое масло выложите в отдельную емкость, следом всыпьте сахарную пудру и взбейте до однородности. Вбейте к маслу одно яйцо, всыпьте ванильный сахар и соль, перемешайте.

Далее всыпьте просеянную муку с содой и перемешайте с помощью миксера на минимальной мощности. Тесто приобретет консистенцию песочной крошки. Замесите его вручную до однородной консистенции, затем скатайте в шар, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

Застелите противень пергаментом, высыпьте на него арахис и поставьте на 10 минут в духовку, разогретую до 160-170 градусов. В процессе приготовления пару раз перемешайте.

Посыпьте рабочую поверхность мукой, выложите на нее охлажденное тесто и раскатайте тонким пластом (6-7 мм толщиной). С помощью формы вырежьте печенье-кружки. Затем возьмите форму диаметром поменьше или крышку из-под пластиковой бутылки и вырежьте в каждом кружке отверстие. Оставшееся яйцо разбейте, отделите белок от желтка, белок отложите, а желток взбейте. Смажьте печенье желтком и украсьте арахисом.

Застелите противень пергаментом. Распределите на нем печенье (не вплотную) и поставьте в морозилку на 15-20 минут. Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте печенье выпекаться на 12-15 минут.

Песочное печенье можно подавать на стол!

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