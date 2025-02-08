Как приготовить куриные крылышки в меде

Иногда после рабочего дня совсем нет сил готовить что-то сложное, но при этом очень хочется поесть вкусного мяса. В таком случае предлагаю приготовить куриные крылышки в пряном маринаде — это блюдо готовится легко и просто, а получается невероятно сочным и вкусным.

© unsplash

Ингредиенты:

Куриные крылья — 1 кг;

Соевый соус — 50 мл;

Мед — 2 ст. л.;

Сушеный чеснок — 1 ч. л.;

Молотый имбирь — 1 ч. л.;

Молотый чили — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте в миске соевый соус, мед и все специи.

Промойте куриные крылья, просушите их и положите в маринад на 30–60 минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Обмажьте крылья маринадом и выложите на противень. Запекайте примерно 30 минут до готовности.

Ранее сообщалось, что шоколадный кекс с творожной начинкой — это просто объедение! Не блюдо, а находка для всей семьи. Вот как его приготовить.