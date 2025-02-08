Как приготовить куриные крылышки в меде

Лучше, чем в дорогих барах: готовим классные куриные крылышки в меде
Иногда после рабочего дня совсем нет сил готовить что-то сложное, но при этом очень хочется поесть вкусного мяса. В таком случае предлагаю приготовить куриные крылышки в пряном маринаде — это блюдо готовится легко и просто, а получается невероятно сочным и вкусным.
Ингредиенты:
- Куриные крылья — 1 кг;
- Соевый соус — 50 мл;
- Мед — 2 ст. л.;
- Сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- Молотый имбирь — 1 ч. л.;
- Молотый чили — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте в миске соевый соус, мед и все специи.
Промойте куриные крылья, просушите их и положите в маринад на 30–60 минут.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Обмажьте крылья маринадом и выложите на противень. Запекайте примерно 30 минут до готовности.
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