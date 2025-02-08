Готовим макароны по-флотски с томатной пастой и фаршем

Идеальный ужин: макароны по-флотски с томатной пастой и фаршем
Макароны по-флотски — сытное и простое блюдо, которое можно приготовить буквально за полчаса. Добавьте сюда же томатную пасту, и вкус будет более насыщенным. Делимся простым пошаговым рецептом.
Список продуктов
- Макароны (берите рожки, спагетти или перья) — 300 г
- Фарш (подойдет свиной, говяжий или смешанный) — 300 г
- Репчатый лук (среднего размера) — 1 шт.
- Зубчики чеснока — 1–2 шт.
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Питьевая вода — 100 мл
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Приправы — по вкусу
- Сахар — 1 ч. л. (для баланса вкуса)
- Сушеные травы (базилик, орегано) — по желанию
Способ приготовления
Для начала сварите макароны до состояния альденте, чтобы они были чуть твердыми. Откиньте на дуршлаг, но не промывайте, чтобы сохранить крахмал.
Займитесь начинкой: сначала обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте фарш. Разомните лопаткой, чтоб не было комочков, и жарьте еще минут 7–10 минут, пока не посветлеет. Тогда можно будет вводить томатную пасту.
Тщательно перемешайте всю начинку. Залейте в сковороду немного воды, посолите, поперчите, добавьте любимые приправы, зелень и чуть-чуть сахара для баланса вкуса. Тушите на средней мощности плиты 5 минут, чтобы соус загустел.
Выложите отваренные макароны в сковороду, перемешайте с фаршем и соусом. Прогрейте 2–3 минуты, чтобы макароны впитали аромат.
Подавайте горячими, можно посыпать тертым сыром или свежей зеленью.
Полезные советы:
- Если соус получился густым, добавьте немного воды или бульона.
- Для более насыщенного вкуса используйте домашний мясной фарш.
- Чтобы макароны не слипались, добавьте немного растительного масла после варки.