Готовим макароны по-флотски с томатной пастой и фаршем

Макароны по-флотски — сытное и простое блюдо, которое можно приготовить буквально за полчаса. Добавьте сюда же томатную пасту, и вкус будет более насыщенным. Делимся простым пошаговым рецептом.

Список продуктов

Макароны (берите рожки, спагетти или перья) — 300 г

Фарш (подойдет свиной, говяжий или смешанный) — 300 г

Репчатый лук (среднего размера) — 1 шт.

Зубчики чеснока — 1–2 шт.

Паста томатная — 2 ст. л.

Питьевая вода — 100 мл

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Приправы — по вкусу

Сахар — 1 ч. л. (для баланса вкуса)

Сушеные травы (базилик, орегано) — по желанию

Способ приготовления

Для начала сварите макароны до состояния альденте, чтобы они были чуть твердыми. Откиньте на дуршлаг, но не промывайте, чтобы сохранить крахмал.

Займитесь начинкой: сначала обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте фарш. Разомните лопаткой, чтоб не было комочков, и жарьте еще минут 7–10 минут, пока не посветлеет. Тогда можно будет вводить томатную пасту.

Тщательно перемешайте всю начинку. Залейте в сковороду немного воды, посолите, поперчите, добавьте любимые приправы, зелень и чуть-чуть сахара для баланса вкуса. Тушите на средней мощности плиты 5 минут, чтобы соус загустел.

Выложите отваренные макароны в сковороду, перемешайте с фаршем и соусом. Прогрейте 2–3 минуты, чтобы макароны впитали аромат.

Подавайте горячими, можно посыпать тертым сыром или свежей зеленью.

Полезные советы: