Готовим классический кебаб в духовке

Классический кебаб в духовке: пикантный рецепт со свежей зеленью
Люля-кебаб — отличное блюдо для тех, кто любит сытную и полезную пищу. В нем нет ничего лишнего — только мясо. А чтобы сделать его еще и полезным, рекомендуется готовить кебаб в духовке. Делимся классическим рецептом люля-кебаба со свежей зеленью.
Нам понадобится по трети килограмма подходящего говяжьего и бараньего мяса, крупная луковица, пучок свежей кинзы или базилика, соль и перец.
Говядину и баранину ножом шеф-повара или кухонным топориком порубить в фарш или прокрутить на мясорубке. Ароматную зелень измельчить ножом, лук натереть на терке. Все смешать, добавить специи, герметично закрыть емкость со смесью и убрать на холод на полчаса. Деревянные шампуры для кебаба замочить в воде, чтобы при запекании они не обуглились.
Достать фарш, слепить из него длинную котлету, тщательно обжать ее руками, чтобы из фарша вышел лишний воздух, а затем нанизать на шпажку. Распределить подобным образом весь фарш. Запекать на решетке в разогретой духовке с функцией гриля или в пароконвектомате до готовности. Подавать горячим, прямо на шпажке, со свежими овощами и томатным соусом.
- Калорийность на 100 г: 152 ккал.
- БЖУ: 12,63; 10,16; 2,56.
- Время приготовления: 1 час.
- Время на кухне: 20 минут.