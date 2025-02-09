Ученые раскрыли секрет идеального вареного яйца

Инженеры-материаловеды в Италии разработали лучший способ равномерно сварить яйцо, чтобы желток получился красивой кремовой консистенции, а белок не был слишком водянистым. В поисках лучшего метода они использовали 300 куриных яиц.

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Но есть один существенный минус в способе учёных: чтобы получить идеально сваренное яйцо, нужно потратить на это целых 32 минуты. При этом вам придётся не просто ждать, а выполнять ряд действий.

Вам потребуется кипящая вода и холодная. Яйцо сначала нужно опустить в кипящую воду, а через две минуты опустить в холодную, тоже на две минуты. Действие нужно выполнять 32 минуты.

По словам авторов, такой способ приготовления сохраняет больше питательных веществ, чем традиционные методы.