Бобы эдамаме: почему их стоит попробовать

Специалисты рассказали о том, что такое бобы эдамаме и чем они полезны, сообщает издание The Voice.

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"Эдамаме" с японского языка переводится как "бобы в стручке", бобы выглядят как крупный сахарный горошек. Этот продукт часто используют в азиатской кухне, но в Европу он пришел не очень давно.

В 100 граммах содержится 11 грамм белка, поэтому он хорошо подходит для худеющих. Кроме того, в нем присутствует витамин С, железо, кальций, аминокислоты, а также растительные изофлавоны.

В России эти бобы, как правило, продаются в замороженном виде, но в премиальных магазинах можно найти свежий горошек.

Эдамаме сочетают как с мясом или рыбой, так и с овощами и крупами. На готовку горошка уходит всего несколько минут: обычно его обжаривают на сковороде и заправляют маслом либо отваривают, бланшируют и затем обсушивают.