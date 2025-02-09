Рецепт вкусной жареной печени

Печень, жареная с луком и сметаной, — это сытное и полезное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Оно хорошо сочетается с разными гарнирами: гречкой, макаронами, картошкой или рисом.

Чтобы печень получилась более нежной, в нее добавляют сливки или сметану. Вот рецепт жареной печени с луком и сметаной.

Ингредиенты:

печень (свиная или говяжья) — 600 г;

молоко — 200 мл;

сметана — 200 г;

лук — 1 шт.;

мука — 4 ст. л.;

соль, перец, сода, сахар, специи.

Приготовление:

Удалите пленку с печени, нарежьте ее небольшими кусочками и тщательно промойте. Посыпьте печень ложкой соды и оставьте на пять минут. Это смягчит продукт. Промойте печень, залейте молоком на 10 минут. Затем достаньте и обваляйте в муке. Обжарьте нарезанный лук и уберите со сковороды. Переложите в сковороду печень и посыпьте сахаром (0,5 ч. л.) для смягчения. Обжаривайте 10 минут. Добавьте сметану, лук, соль, перец и тушите ещё пару минут.

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