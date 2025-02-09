Как приготовить десерты без сахара: три рецепта от бренд-шефа

Десерты без сахара: как приготовить, 3 пошаговых десерта
В древности сахар был редкостью и стоил дорого. Его везли из Индии как элитное лакомство для монаршего стола. Простые люди не могли его себе позволить: в Средневековье на одного европейца приходилось не более одной ложки сахара в год.
Вместо заморского продукта в народных блюдах использовали природные подсластители: мёд, финики, яблоки, цитрусовые, кленовый сироп. Благодаря этому появились такие великолепные десерты, как пастила, натуральный мармелад, козинаки и арахисовая паста.
Сегодня десерты с природными подсластителями готовят, чтобы уменьшить потребление сахара. Это совсем не обязательно связано с проблемами со здоровьем. Десерты без сахара предпочитают спортсмены, модели, поклонники низкоуглеводной или кетодиеты и просто приверженцы здорового образа жизни.
«Когда готовишь без сахара, важно правильно подобрать ингредиенты и их сочетание, чтобы на вкус блюдо было не отличить», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
3 рецепта десертов без сахара
Финиковый пудинг с ванильно-кокосовым соусом
Липкий финиковый пудинг — один из любимых десертов австралийцев и новозеландцев. Неизменный спутник этого лакомства без сахара — ванильный соус.
Ингредиенты:
Для теста:
- свежие финики меджул (королевские) без косточек — 380 г;
- гречневая мука — 150 г;
- миндальная мука — 300 г;
- сырой натуральный какао-порошок — 30 г;
- семена ванили (или ванильная эссенция) — 2–3 г;
- пищевая сода — 1/2 ч. л.;
- кокосовое масло — 230 г;
- тёмный шоколад без сахара — 150 г;
- яйца — 6 шт.;
- пахта — 300 мл.
Для ванильно-кокосового соуса:
- кокосовое молоко — 800 мл;
- свежие финики меджул — 200 г;
- семена ванили — 2–6 г.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Возьмите форму для выпечки объёмом 2,5 л и смажьте дно и стенки маслом.
- Положите в отдельные миски финики для пудинга и для соуса. Залейте 750 мл кипятка. Оставьте на 10 минут, чтобы они размягчились, затем слейте воду, мелко нарежьте и разделите. Финики для теста пробейте блендером с пахтой и яйцами.
- Положите финиковую массу, муку и другие ингредиенты для теста в миску и перемешайте.
- Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте и выпекайте от 50 до 60 минут или пока деревянная шпажка при проколе не будет выходить чистой.
- Приготовьте ванильно-кокосовый соус. Для этого смешайте кокосовое молоко, нарезанные финики и ваниль в кастрюле. На сильном огне доведите смесь до кипения. Снимите с огня, переложите в блендер и взбейте до однородной массы. Оставьте на 10 минут, чтобы соус настоялся.
- Достаньте пудинг из духовки и с помощью шпажки сделайте сквозные отверстия по всей поверхности. Вылейте 1/3 объёма соуса на горячий пудинг и оставьте на пять минут или до тех пор, пока соус слегка не впитается.
- Подавайте с оставшимся тёплым соусом в бокалах или небольших пиалах.
Raw-мису
Следующий рецепт относится к лакомствам, состоящим только из цельных, не обработанных термическим образом ингредиентов (raw на английском). Это сухофрукты, орехи, семена чиа, какао, чернослив и прочие полезности.
Ингредиенты:
- чернослив без косточек — 150 г;
- вода — 180 мл;
- эспрессо — 130 мл;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- свежемолотый кофе — 1 ст. л.;
- рисовый сироп — 80 мл;
- белые семена чиа — 80 г;
- кокосовое молоко — 400 мл;
- ванильный экстракт — 2 ч. л.;
- какао-бобы — 40 г;
- какао-порошок для посыпки — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымойте чернослив и нарежьте крупными кусками. Замочите в разбавленном водой эспрессо. Оставьте на три часа настаиваться.
- Смешайте в миске какао, молотый кофе, 2 ст. л. сиропа из рисового солода, 40 г семян чиа, 150 мл кокосового молока и 180 мл тёплой воды. Тщательно перемешайте в блендере, затем переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на три часа.
- Соедините ваниль и оставшиеся 40 г семян чиа, 2 ст. л. сиропа из рисового солода и 250 мл кокосового молока в отдельной миске и тщательно перемешайте в блендере. Переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на три часа.
- Достаньте контейнеры с шоколадным и ванильным муссом из холодильника. Перемешайте охлаждённый мусс в каждом контейнере ложкой, чтобы слегка размягчить.
- Разложите чернослив в четыре бокала. Заполните каждый бокал ванильным муссом на одну треть, затем ещё на одну треть — шоколадным. Последним слоем выложите ванильный мусс. Посыпьте сверху какао-порошком и (или) дроблёными какао-бобами и подавайте к столу.
Тыквенный пирог
Этот простой и здоровый рецепт удивит вас природной сладостью тыквы.
Ингредиенты:
- мякоть тыквы сорта «баттернат» — 500 г;
- кокосовое молоко — 600 мл;
- орехи пекан — 260 г;
- сушёные финики — 6 шт.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- растопленное сливочное масло — 50 г;
- кокосовая мука — 50 г;
- яйца — 3 шт.;
- молотая корица — 2 ч. л.;
- молотый мускатный орех — 1 ч. л.;
- молотая гвоздика — 1 ч. л.;
- молотый имбирь — 1 ч. л.;
- апельсин — 1 шт.;
- кленовый сироп — 80 мл;
- очищенные семена тыквы — 40 г;
- кокосовый йогурт и кленовый сироп для подачи.
Способ приготовления:
- Очистите тыкву, удалите семена. Измельчите мякоть тыквы и положите в кастрюлю. Влейте кокосовое молоко и варите на среднем, ближе к малому, огне в течение 25 минут. Постоянно помешивайте, пока мякоть тыквы не размягчится. Снимите с плиты и охладите.
- Измельчите орехи и финики в кухонном комбайне. Отделите желток одного яйца от белка. Смешайте в миске орехи и финики с ванилью, маслом, кокосовой мукой, яичным белком и щепоткой соли.
- Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте маслом круглую форму для выпечки со съёмным дном диаметром 24 см.
- Переложите тесто в форму так, чтобы покрыть дно с переходом на стенки. Сделайте несколько проколов вилкой, поставьте форму в духовку и выпекайте в течение 15–20 минут, пока тесто не подсохнет.
- Перемешайте охлаждённую тыквенную массу со специями, измельчённой цедрой 1/2 апельсина и 60 мл кленового сиропа в кухонном комбайне. Добавьте оставшиеся два яйца и желток третьего яйца и перемешайте миксером. Вылейте массу в форму. Выпекайте в течение 45 минут или пока она не схватится.
- Смешайте 1 ст. л. кленового сиропа с тыквенными семенами. Застелите противень бумагой для выпечки, переложите на него семена и обжаривайте в течение 8–10 минут, пока они не приобретут золотистый цвет.
- Остудите пирог и нарежьте ломтями. Полейте сверху йогуртом и кленовым сиропом, посыпьте обжаренными тыквенными семечками и подавайте к столу.