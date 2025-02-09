Десерты без сахара: как приготовить, 3 пошаговых десерта

В древности сахар был редкостью и стоил дорого. Его везли из Индии как элитное лакомство для монаршего стола. Простые люди не могли его себе позволить: в Средневековье на одного европейца приходилось не более одной ложки сахара в год.

Как приготовить десерты без сахара: три рецепта от бренд-шефа
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Вместо заморского продукта в народных блюдах использовали природные подсластители: мёд, финики, яблоки, цитрусовые, кленовый сироп. Благодаря этому появились такие великолепные десерты, как пастила, натуральный мармелад, козинаки и арахисовая паста.

Сегодня десерты с природными подсластителями готовят, чтобы уменьшить потребление сахара. Это совсем не обязательно связано с проблемами со здоровьем. Десерты без сахара предпочитают спортсмены, модели, поклонники низкоуглеводной или кетодиеты и просто приверженцы здорового образа жизни.

«Когда готовишь без сахара, важно правильно подобрать ингредиенты и их сочетание, чтобы на вкус блюдо было не отличить», Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

3 рецепта десертов без сахара

Финиковый пудинг с ванильно-кокосовым соусом

Липкий финиковый пудинг — один из любимых десертов австралийцев и новозеландцев. Неизменный спутник этого лакомства без сахара — ванильный соус.

Ингредиенты:

Для теста:

  • свежие финики меджул (королевские) без косточек — 380 г;
  • гречневая мука — 150 г;
  • миндальная мука — 300 г;
  • сырой натуральный какао-порошок — 30 г;
  • семена ванили (или ванильная эссенция) — 2–3 г;
  • пищевая сода — 1/2 ч. л.;
  • кокосовое масло — 230 г;
  • тёмный шоколад без сахара — 150 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • пахта — 300 мл.

Для ванильно-кокосового соуса:

  • кокосовое молоко — 800 мл;
  • свежие финики меджул — 200 г;
  • семена ванили — 2–6 г.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Возьмите форму для выпечки объёмом 2,5 л и смажьте дно и стенки маслом.
  2. Положите в отдельные миски финики для пудинга и для соуса. Залейте 750 мл кипятка. Оставьте на 10 минут, чтобы они размягчились, затем слейте воду, мелко нарежьте и разделите. Финики для теста пробейте блендером с пахтой и яйцами.
  3. Положите финиковую массу, муку и другие ингредиенты для теста в миску и перемешайте.
  4. Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте и выпекайте от 50 до 60 минут или пока деревянная шпажка при проколе не будет выходить чистой.
  5. Приготовьте ванильно-кокосовый соус. Для этого смешайте кокосовое молоко, нарезанные финики и ваниль в кастрюле. На сильном огне доведите смесь до кипения. Снимите с огня, переложите в блендер и взбейте до однородной массы. Оставьте на 10 минут, чтобы соус настоялся.
  6. Достаньте пудинг из духовки и с помощью шпажки сделайте сквозные отверстия по всей поверхности. Вылейте 1/3 объёма соуса на горячий пудинг и оставьте на пять минут или до тех пор, пока соус слегка не впитается.
  7. Подавайте с оставшимся тёплым соусом в бокалах или небольших пиалах.

Raw-мису

Следующий рецепт относится к лакомствам, состоящим только из цельных, не обработанных термическим образом ингредиентов (raw на английском). Это сухофрукты, орехи, семена чиа, какао, чернослив и прочие полезности.

Ингредиенты:

  • чернослив без косточек — 150 г;
  • вода — 180 мл;
  • эспрессо — 130 мл;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • свежемолотый кофе — 1 ст. л.;
  • рисовый сироп — 80 мл;
  • белые семена чиа — 80 г;
  • кокосовое молоко — 400 мл;
  • ванильный экстракт — 2 ч. л.;
  • какао-бобы — 40 г;
  • какао-порошок для посыпки — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымойте чернослив и нарежьте крупными кусками. Замочите в разбавленном водой эспрессо. Оставьте на три часа настаиваться.
  2. Смешайте в миске какао, молотый кофе, 2 ст. л. сиропа из рисового солода, 40 г семян чиа, 150 мл кокосового молока и 180 мл тёплой воды. Тщательно перемешайте в блендере, затем переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на три часа.
  3. Соедините ваниль и оставшиеся 40 г семян чиа, 2 ст. л. сиропа из рисового солода и 250 мл кокосового молока в отдельной миске и тщательно перемешайте в блендере. Переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на три часа.
  4. Достаньте контейнеры с шоколадным и ванильным муссом из холодильника. Перемешайте охлаждённый мусс в каждом контейнере ложкой, чтобы слегка размягчить.
  5. Разложите чернослив в четыре бокала. Заполните каждый бокал ванильным муссом на одну треть, затем ещё на одну треть — шоколадным. Последним слоем выложите ванильный мусс. Посыпьте сверху какао-порошком и (или) дроблёными какао-бобами и подавайте к столу.

Тыквенный пирог

Этот простой и здоровый рецепт удивит вас природной сладостью тыквы.

Ингредиенты:

  • мякоть тыквы сорта «баттернат» — 500 г;
  • кокосовое молоко — 600 мл;
  • орехи пекан — 260 г;
  • сушёные финики — 6 шт.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • растопленное сливочное масло — 50 г;
  • кокосовая мука — 50 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • молотая корица — 2 ч. л.;
  • молотый мускатный орех — 1 ч. л.;
  • молотая гвоздика — 1 ч. л.;
  • молотый имбирь — 1 ч. л.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • кленовый сироп — 80 мл;
  • очищенные семена тыквы — 40 г;
  • кокосовый йогурт и кленовый сироп для подачи.

Способ приготовления:

  1. Очистите тыкву, удалите семена. Измельчите мякоть тыквы и положите в кастрюлю. Влейте кокосовое молоко и варите на среднем, ближе к малому, огне в течение 25 минут. Постоянно помешивайте, пока мякоть тыквы не размягчится. Снимите с плиты и охладите.
  2. Измельчите орехи и финики в кухонном комбайне. Отделите желток одного яйца от белка. Смешайте в миске орехи и финики с ванилью, маслом, кокосовой мукой, яичным белком и щепоткой соли.
  3. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте маслом круглую форму для выпечки со съёмным дном диаметром 24 см.
  4. Переложите тесто в форму так, чтобы покрыть дно с переходом на стенки. Сделайте несколько проколов вилкой, поставьте форму в духовку и выпекайте в течение 15–20 минут, пока тесто не подсохнет.
  5. Перемешайте охлаждённую тыквенную массу со специями, измельчённой цедрой 1/2 апельсина и 60 мл кленового сиропа в кухонном комбайне. Добавьте оставшиеся два яйца и желток третьего яйца и перемешайте миксером. Вылейте массу в форму. Выпекайте в течение 45 минут или пока она не схватится.
  6. Смешайте 1 ст. л. кленового сиропа с тыквенными семенами. Застелите противень бумагой для выпечки, переложите на него семена и обжаривайте в течение 8–10 минут, пока они не приобретут золотистый цвет.
  7. Остудите пирог и нарежьте ломтями. Полейте сверху йогуртом и кленовым сиропом, посыпьте обжаренными тыквенными семечками и подавайте к столу.
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