Как приготовить десерты без сахара: три рецепта от бренд-шефа

В древности сахар был редкостью и стоил дорого. Его везли из Индии как элитное лакомство для монаршего стола. Простые люди не могли его себе позволить: в Средневековье на одного европейца приходилось не более одной ложки сахара в год.

Вместо заморского продукта в народных блюдах использовали природные подсластители: мёд, финики, яблоки, цитрусовые, кленовый сироп. Благодаря этому появились такие великолепные десерты, как пастила, натуральный мармелад, козинаки и арахисовая паста.

Сегодня десерты с природными подсластителями готовят, чтобы уменьшить потребление сахара. Это совсем не обязательно связано с проблемами со здоровьем. Десерты без сахара предпочитают спортсмены, модели, поклонники низкоуглеводной или кетодиеты и просто приверженцы здорового образа жизни.

« К о г д а г о т о в и ш ь б е з с а х а р а , в а ж н о п р а в и л ь н о п о д о б р а т ь и н г р е д и е н т ы и и х с о ч е т а н и е , ч т о б ы н а в к у с б л ю д о б ы л о н е о т л и ч и т ь » , — С е р г е й К у з н е ц о в , б р е н д - ш е ф м е д и а п л а т ф о р м ы о е д е F o o d . r u .

3 рецепта десертов без сахара

Финиковый пудинг с ванильно-кокосовым соусом

Липкий финиковый пудинг — один из любимых десертов австралийцев и новозеландцев. Неизменный спутник этого лакомства без сахара — ванильный соус.

Ингредиенты:

Для теста:

свежие финики меджул (королевские) без косточек — 380 г;

гречневая мука — 150 г;

миндальная мука — 300 г;

сырой натуральный какао-порошок — 30 г;

семена ванили (или ванильная эссенция) — 2–3 г;

пищевая сода — 1/2 ч. л.;

кокосовое масло — 230 г;

тёмный шоколад без сахара — 150 г;

яйца — 6 шт.;

пахта — 300 мл.

Для ванильно-кокосового соуса:

кокосовое молоко — 800 мл;

свежие финики меджул — 200 г;

семена ванили — 2–6 г.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°C в режиме конвекции. Возьмите форму для выпечки объёмом 2,5 л и смажьте дно и стенки маслом. Положите в отдельные миски финики для пудинга и для соуса. Залейте 750 мл кипятка. Оставьте на 10 минут, чтобы они размягчились, затем слейте воду, мелко нарежьте и разделите. Финики для теста пробейте блендером с пахтой и яйцами. Положите финиковую массу, муку и другие ингредиенты для теста в миску и перемешайте. Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте и выпекайте от 50 до 60 минут или пока деревянная шпажка при проколе не будет выходить чистой. Приготовьте ванильно-кокосовый соус. Для этого смешайте кокосовое молоко, нарезанные финики и ваниль в кастрюле. На сильном огне доведите смесь до кипения. Снимите с огня, переложите в блендер и взбейте до однородной массы. Оставьте на 10 минут, чтобы соус настоялся. Достаньте пудинг из духовки и с помощью шпажки сделайте сквозные отверстия по всей поверхности. Вылейте 1/3 объёма соуса на горячий пудинг и оставьте на пять минут или до тех пор, пока соус слегка не впитается. Подавайте с оставшимся тёплым соусом в бокалах или небольших пиалах.

Raw-мису

Следующий рецепт относится к лакомствам, состоящим только из цельных, не обработанных термическим образом ингредиентов (raw на английском). Это сухофрукты, орехи, семена чиа, какао, чернослив и прочие полезности.

Ингредиенты:

чернослив без косточек — 150 г;

вода — 180 мл;

эспрессо — 130 мл;

какао-порошок — 2 ст. л.;

свежемолотый кофе — 1 ст. л.;

рисовый сироп — 80 мл;

белые семена чиа — 80 г;

кокосовое молоко — 400 мл;

ванильный экстракт — 2 ч. л.;

какао-бобы — 40 г;

какао-порошок для посыпки — по вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте чернослив и нарежьте крупными кусками. Замочите в разбавленном водой эспрессо. Оставьте на три часа настаиваться. Смешайте в миске какао, молотый кофе, 2 ст. л. сиропа из рисового солода, 40 г семян чиа, 150 мл кокосового молока и 180 мл тёплой воды. Тщательно перемешайте в блендере, затем переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на три часа. Соедините ваниль и оставшиеся 40 г семян чиа, 2 ст. л. сиропа из рисового солода и 250 мл кокосового молока в отдельной миске и тщательно перемешайте в блендере. Переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на три часа. Достаньте контейнеры с шоколадным и ванильным муссом из холодильника. Перемешайте охлаждённый мусс в каждом контейнере ложкой, чтобы слегка размягчить. Разложите чернослив в четыре бокала. Заполните каждый бокал ванильным муссом на одну треть, затем ещё на одну треть — шоколадным. Последним слоем выложите ванильный мусс. Посыпьте сверху какао-порошком и (или) дроблёными какао-бобами и подавайте к столу.

Тыквенный пирог

Этот простой и здоровый рецепт удивит вас природной сладостью тыквы.

Ингредиенты:

мякоть тыквы сорта «баттернат» — 500 г;

кокосовое молоко — 600 мл;

орехи пекан — 260 г;

сушёные финики — 6 шт.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

растопленное сливочное масло — 50 г;

кокосовая мука — 50 г;

яйца — 3 шт.;

молотая корица — 2 ч. л.;

молотый мускатный орех — 1 ч. л.;

молотая гвоздика — 1 ч. л.;

молотый имбирь — 1 ч. л.;

апельсин — 1 шт.;

кленовый сироп — 80 мл;

очищенные семена тыквы — 40 г;

кокосовый йогурт и кленовый сироп для подачи.

Способ приготовления: