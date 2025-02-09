Названы самые популярные рецепты пиццы у россиян

Международный день пиццы отмечается 9 февраля. Медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и выяснила, какую пиццу чаще всего готовят россияне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

За все время пользователи просматривали рецепты пиццы около 2,5 миллиона раз, а также сохраняли себе более 65 тысяч материалов. На первом месте по популярности оказался рецепт быстрой пиццы на сковороде. Он набрал почти 354 тысячи просмотров и более тысячи добавлений в «Избранное». Интерес к блюду объясняется быстротой приготовления: на весь процесс уходит всего 20 минут.

Пицца с сыром заняла второе место в топе. В блюдо также входит томатная паста и помидоры, что делает его особенно сочным. Рецепт получил более 311 тысяч просмотров и 400 сохранений в «Избранном».

На третьем месте расположилась еще одна вариация пиццы на сковороде. Она готовится на пять минут дольше, чем по первому рецепту, и содержит меньше ингредиентов. В начинку не добавляют оливковое масло и базилик, а для приготовления теста используют сметану. Блюдо просмотрели 109 тысяч раз, а тысяча пользователей даже добавили в сохраненные рецепты.

В пятерку рецептов, которые чаще всего искали читатели, также вошла еще одна пицца на сковороде. Вместо классического теста в блюде используют лаваш, благодаря чему оно готовится за 5 минут. Рецепт просмотрели почти 97 тысяч раз.

Топ-5 закрывает домашняя пицца. Сложность этого блюда обычно заключается в замешивании основы, но в этом рецепте описан понятный и подробный алгоритм приготовления теста. Благодаря этому материал набрал 60 тысяч просмотров и более тысячи раз попал в «Избранное».

Чаще всего рецепты пиццы искали в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Количество просмотров в этих городах составило 437 тысяч, 168 тысяч и 91 тысячу соответственно. По данным исследования, москвичи больше всего интересовались рецептом пиццы с сыром, а жители других двух городов — быстрой пиццы на сковороде, которая набрала больше всего просмотров.