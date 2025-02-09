Готовим колбасу из курицы с желатином

Вкусный и полезный завтрак — колбаса из курицы с желатином в бутылке
Если магазинные начинки на бутерброды наскучили, предлагаем приготовить дома их необычный аналог — колбасу из курицы с желатином в бутылке.
Кстати, такой завтрак будет не только вкусным, но и полезным. Желатин помогает восстанавливать ткани, укрепляет кожу, волосы и ногти, поддерживает здоровье суставов и связок, а также способствует улучшению работы пищеварительной системы.
Ингредиенты
- Курица — 1,5 кг
- Желатин — 30 г
- Морковь — 1 шт.
- Брокколи — 150 г
- Лук — 1 головка
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления
- В кастрюлю положить куриную тушку, морковь и лук. Добавить специи. Включить плиту. Когда бульон начнет кипеть, убавить огонь до минимума. Варить курицу до готовности, периодически снимая пену.
- У 1,5 литровой бутылки срезать горлышко.
- Отварить до готовности брокколи. Чтобы колбаса получилась яркой, можно отварить еще одну морковку.
- С уже готовой курицы следует снять мясо. Можно воспользоваться вилкой, снимая с костей основу будущей колбасы.
- Отварную морковь и брокколи следует измельчить любым удобным способом. Смешать с курицей и отправить в бутылку.
- Из еще теплого куриного бульона удалить морковь с луком. Для этого рецепта понадобится 0,5 литра ароматного бульона. Растворите в нем желатин.
- Влить бульон в бутылку. Проследите, чтобы он равномерно распределился по всей длине.
- Убрать бутылку в холодильник до полного застывания. Приятного аппетита!