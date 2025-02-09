Вкусный и полезный завтрак — колбаса из курицы с желатином в бутылке

Если магазинные начинки на бутерброды наскучили, предлагаем приготовить дома их необычный аналог — колбасу из курицы с желатином в бутылке.

Готовим колбасу из курицы с желатином
© globallookpress.com

Кстати, такой завтрак будет не только вкусным, но и полезным. Желатин помогает восстанавливать ткани, укрепляет кожу, волосы и ногти, поддерживает здоровье суставов и связок, а также способствует улучшению работы пищеварительной системы.

Ингредиенты

  • Курица — 1,5 кг
  • Желатин — 30 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Брокколи — 150 г
  • Лук — 1 головка
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. В кастрюлю положить куриную тушку, морковь и лук. Добавить специи. Включить плиту. Когда бульон начнет кипеть, убавить огонь до минимума. Варить курицу до готовности, периодически снимая пену.
  2. У 1,5 литровой бутылки срезать горлышко.
  3. Отварить до готовности брокколи. Чтобы колбаса получилась яркой, можно отварить еще одну морковку.
  4. С уже готовой курицы следует снять мясо. Можно воспользоваться вилкой, снимая с костей основу будущей колбасы.
  5. Отварную морковь и брокколи следует измельчить любым удобным способом. Смешать с курицей и отправить в бутылку.
  6. Из еще теплого куриного бульона удалить морковь с луком. Для этого рецепта понадобится 0,5 литра ароматного бульона. Растворите в нем желатин.
  7. Влить бульон в бутылку. Проследите, чтобы он равномерно распределился по всей длине.
  8. Убрать бутылку в холодильник до полного застывания. Приятного аппетита!