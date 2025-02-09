Готовим колбасу из курицы с желатином

Если магазинные начинки на бутерброды наскучили, предлагаем приготовить дома их необычный аналог — колбасу из курицы с желатином в бутылке.

Кстати, такой завтрак будет не только вкусным, но и полезным. Желатин помогает восстанавливать ткани, укрепляет кожу, волосы и ногти, поддерживает здоровье суставов и связок, а также способствует улучшению работы пищеварительной системы.

Ингредиенты

Курица — 1,5 кг

Желатин — 30 г

Морковь — 1 шт.

Брокколи — 150 г

Лук — 1 головка

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления