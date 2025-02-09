Готовим домашние котлеты из куриного филе

Домашние котлеты из куриного филе: просто, быстро и низкокалорийно
Куриные котлеты — универсальное и простое блюдо, что подходит для всей семьи. Они получаются сочными, ароматными и отлично сочетаются с любым гарниром. В этом рецепте мы покажем, как их приготовить, чтобы получить нежную текстуру и румяную корочку.
Список продуктов
- Филе курицы — 500 г
- Лук репчатый (берите побольше) — 1 шт.
- Батон (или белый хлеб) — 2 ломтика
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Перец — 1/4 ч. л.
- Панировочные сухари (или мука) — ориентируйтесь на размер котлет
- Молоко (рекомендуем жирность 2,5%) — 50 мл
- Подсолнечное масло (или другое растительное) — для жарки
Способ приготовления
Филе курицы нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите в комбайне или блендере. С луком поступите аналогично. Батон замочите в молоке на пару минут, затем слегка отожмите.
В подходящей емкости соедините куриный фарш, лук, размоченный батон, яйцо. Поперчите и посолите. Хорошо перемешайте массу руками, пока она не станет однородной. Сформируйте заготовки среднего размера, слегка смачивая руки водой, чтобы фарш не прилипал.
Обваляйте каждую котлетку в панировочных сухарях. Если их нет, возьмите обычную муку.
Жарьте на сковороде по 4–5 минут с каждой стороны. Убавьте мощность до слабой, накройте крышкой и потомите еще 5 минут, чтобы котлеты полностью приготовились внутри.
Полезные советы:
- Для сочности можно добавить одну столовую ложку сметаны в фарш.
- Хлеб можно заменить овсяными хлопьями или манкой, чтобы котлеты были нежнее.
- Если хотите диетический вариант, обжарьте котлеты без масла на антипригарной сковороде или запеките в духовке.