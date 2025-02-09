Домашние котлеты из куриного филе: просто, быстро и низкокалорийно

Куриные котлеты — универсальное и простое блюдо, что подходит для всей семьи. Они получаются сочными, ароматными и отлично сочетаются с любым гарниром. В этом рецепте мы покажем, как их приготовить, чтобы получить нежную текстуру и румяную корочку.

Готовим домашние котлеты из куриного филе
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Список продуктов

  • Филе курицы — 500 г
  • Лук репчатый (берите побольше) — 1 шт.
  • Батон (или белый хлеб) — 2 ломтика
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Перец — 1/4 ч. л.
  • Панировочные сухари (или мука) — ориентируйтесь на размер котлет
  • Молоко (рекомендуем жирность 2,5%) — 50 мл
  • Подсолнечное масло (или другое растительное) — для жарки

Способ приготовления

Филе курицы нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите в комбайне или блендере. С луком поступите аналогично. Батон замочите в молоке на пару минут, затем слегка отожмите.

В подходящей емкости соедините куриный фарш, лук, размоченный батон, яйцо. Поперчите и посолите. Хорошо перемешайте массу руками, пока она не станет однородной. Сформируйте заготовки среднего размера, слегка смачивая руки водой, чтобы фарш не прилипал.

Обваляйте каждую котлетку в панировочных сухарях. Если их нет, возьмите обычную муку.

Жарьте на сковороде по 4–5 минут с каждой стороны. Убавьте мощность до слабой, накройте крышкой и потомите еще 5 минут, чтобы котлеты полностью приготовились внутри.

Полезные советы:

  • Для сочности можно добавить одну столовую ложку сметаны в фарш.
  • Хлеб можно заменить овсяными хлопьями или манкой, чтобы котлеты были нежнее.
  • Если хотите диетический вариант, обжарьте котлеты без масла на антипригарной сковороде или запеките в духовке.