Готовим домашние котлеты из куриного филе

Куриные котлеты — универсальное и простое блюдо, что подходит для всей семьи. Они получаются сочными, ароматными и отлично сочетаются с любым гарниром. В этом рецепте мы покажем, как их приготовить, чтобы получить нежную текстуру и румяную корочку.

Список продуктов

Филе курицы — 500 г

Лук репчатый (берите побольше) — 1 шт.

Батон (или белый хлеб) — 2 ломтика

Яйцо куриное — 1 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Перец — 1/4 ч. л.

Панировочные сухари (или мука) — ориентируйтесь на размер котлет

Молоко (рекомендуем жирность 2,5%) — 50 мл

Подсолнечное масло (или другое растительное) — для жарки

Способ приготовления

Филе курицы нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите в комбайне или блендере. С луком поступите аналогично. Батон замочите в молоке на пару минут, затем слегка отожмите.

В подходящей емкости соедините куриный фарш, лук, размоченный батон, яйцо. Поперчите и посолите. Хорошо перемешайте массу руками, пока она не станет однородной. Сформируйте заготовки среднего размера, слегка смачивая руки водой, чтобы фарш не прилипал.

Обваляйте каждую котлетку в панировочных сухарях. Если их нет, возьмите обычную муку.

Жарьте на сковороде по 4–5 минут с каждой стороны. Убавьте мощность до слабой, накройте крышкой и потомите еще 5 минут, чтобы котлеты полностью приготовились внутри.

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