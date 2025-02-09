Рецепт для похудения: рыбный суп. Едим — и килограммы уходят
Этот суп из форели содержит мало калорий и много белка, что делает его подходящим для похудения. Он также богат витаминами и минералами благодаря рыбе и овощам. На 100 г приходится около 80 ккал.
Ингредиенты:
- филе форели — 300 г;
- картофель — 2–3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте филе форели на небольшие кусочки. Положите в кастрюлю с водой и варите около 15 минут после закипания.
- Очистите и нарежьте кубиками картофель, добавьте в суп.
- Мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Добавьте в суп.
- Посолите и поперчите суп по вкусу, варите еще 5–7 минут.
- В конце добавьте мелко нарезанную зелень, дайте супу настояться под крышкой пять минут.