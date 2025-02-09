Рецепт для похудения: рыбный суп

​​​​​​Этот суп из форели содержит мало калорий и много белка, что делает его подходящим для похудения. Он также богат витаминами и минералами благодаря рыбе и овощам. На 100 г приходится около 80 ккал.

Ингредиенты:

филе форели — 300 г;

картофель — 2–3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: