Необычные факты о грейпфрутах

Некоторые люди терпеть не могут грейпфрут из-за его вкуса, а кто-то, наоборот, обожает. Вот несколько фактов об этом продукте.

Запах грейпфрута снижает аппетит. Это обнаружили японские учёные. Дело в том, что грейпфрут снижает уровень инсулина.

Грейпфруты меняют вкус лекарств. Некоторые препараты из-за этого могут вам казаться после грейпфрута более горькими или «металлическими» на вкус.

В Израиле эти фрукты используют для создания косметики. Экстракт кожуры грейпфрута сужает поры, отбеливает кожу.

Грейпфрут есть в Книге рекордов Гиннесса. Самый большой плод этого растения весил 2,9 кг и был выращен в США.

Есть фестивали и конкурсы, посвящённые грейпфруту. Это фестиваль грейпфрута в Техасе (США), гонки с грейпфрутом во Флориде, конкурс «Скоростная очистка грейпфрута» в Японии.

Существует «золотой» сорт грейпфрута. Это Оро Бланко. Он сладкий и не имеет горечи.

Грейпфрут можно использовать вместо мыла. В кожуре грейпфрута есть натуральные эфирные масла, а также антибактериальные вещества.

Бывают квадратные грейпфруты. Для этого при выращивании их помещают в специальные пластиковые формы.