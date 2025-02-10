Рецепт для похудения: овсяноблин с овощами. Едим — и килограммы уходят
Овсяноблин с овощами отлично подойдет для похудения, так как содержит много белка и клетчатки, которые дают чувство сытости на долгое время. Он не навредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 30 г овсяных хлопьев долгой варки;
- Соль по вкусу;
- Немного молока или воды (по желанию);
- Овощи для начинки (например, помидоры, огурцы, листья салата).
Приготовление:
- Взбейте яйца с солью до однородности.
- Добавьте овсяные хлопья и перемешайте. Если тесто получилось густым, можно добавить немного молока или воды.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и вылейте на нее тесто. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
- На готовый овсяноблин выложите нарезанные овощи и сверните его пополам.
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