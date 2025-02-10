Рецепт для похудения: овсяноблин с овощами. Едим — и килограммы уходят

Овсяноблин с овощами отлично подойдет для похудения, так как содержит много белка и клетчатки, которые дают чувство сытости на долгое время. Он не навредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: овсяноблин с овощами. Едим — и килограммы уходят
© unsplash

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 30 г овсяных хлопьев долгой варки;
  • Соль по вкусу;
  • Немного молока или воды (по желанию);
  • Овощи для начинки (например, помидоры, огурцы, листья салата).

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью до однородности.
  2. Добавьте овсяные хлопья и перемешайте. Если тесто получилось густым, можно добавить немного молока или воды.
  3. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и вылейте на нее тесто. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. На готовый овсяноблин выложите нарезанные овощи и сверните его пополам.

Ранее сообщалось, что боул с креветками — это отличный выбор для тех, кто следит за фигурой и хочет разнообразить свой рацион. Он сочетает в себе полезные ингредиенты, которые обеспечат вас энергией на весь день.

Еда
Рецепт недели