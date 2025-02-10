Рецепт для похудения: овсяноблин с овощами. Едим — и килограммы уходят

Овсяноблин с овощами отлично подойдет для похудения, так как содержит много белка и клетчатки, которые дают чувство сытости на долгое время. Он не навредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.

© unsplash

Ингредиенты:

2 яйца;

30 г овсяных хлопьев долгой варки;

Соль по вкусу;

Немного молока или воды (по желанию);

Овощи для начинки (например, помидоры, огурцы, листья салата).

Приготовление:

Взбейте яйца с солью до однородности. Добавьте овсяные хлопья и перемешайте. Если тесто получилось густым, можно добавить немного молока или воды. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и вылейте на нее тесто. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. На готовый овсяноблин выложите нарезанные овощи и сверните его пополам.

Ранее сообщалось, что боул с креветками — это отличный выбор для тех, кто следит за фигурой и хочет разнообразить свой рацион. Он сочетает в себе полезные ингредиенты, которые обеспечат вас энергией на весь день.