Семь продуктов, которые замедляют старение кожи лица

Правильное питание — это, безусловно, более приятный способ улучшить состояние кожи, чем инвазивная косметическая процедура. Рассказываем, какие продукты помогут поддерживать кожу здоровой и сияющей.

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Красный виноград

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Один из самых популярных ингредиентов антивозрастных средств по уходу за кожей — мощный природный антиоксидант ресвератрол. Однако содержится он не только в дорогих бьюти-средствах, но и в красном винограде, особенно в его кожуре. При употреблении в пищу он может защитить организм от многих вредных внешних факторов, в том числе — негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Защита кожи от окислительного повреждения может замедлить появление внешних признаков старения.

Арбуз

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Одна из самых простых и полезных привычек, которая поможет повернуть время вспять, — это достаточное увлажнение. Речь не только об увлажняющих кремах: необходимо пить достаточно воды или как минимум употреблять продукты, в которых жидкости содержится в достатке. Именно поэтому арбузы — отличный выбор. Против глубоких морщин бахчевые бессильны, но в то же время, когда вы избегаете обезвоживания, кожа остается более упругой и мелкие морщинки становятся менее заметными. Увлажнение играет огромную роль во внешнем виде кожи, способствуя повышению эластичности, выработке коллагена, циркуляции крови и регенерации новых клеток.

Бурый рис

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Витамин В3, или ниацинамид, также является востребованным ингредиентом косметических средств. Среди его «суперспособностей» — мягкая стимуляция обновления клеток, повышение уровня увлажненности и противодействие гиперпигментации. Одним из главных источников витамина В3 в рационе считается бурый рис. Кроме того, он содержит селен, который помогает защитить кожу от воздействия ультрафиолета и воспалений, а также селен способствует росту клеток, что помогает сохранить молодость кожи.

Говядина

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Потребление продуктов с достаточным количеством коллагена может улучшить увлажнение, эластичность и структуру кожи. С возрастом его выработка организмом замедляется, а значит, важно осознанно добавить в рацион продукты с высоким содержанием этого особого белка. Отличным его источником для вас может стать говядина и костный бульон в частности. Последний также содержит витамины В и С, которые, в свою очередь, замедляют появление внешних признаков старения.

Авокадо

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Как минимум одно научное исследование с участием женщин показало, что регулярное употребление авокадо помогает повысить эластичность и упругость кожи лица. Искали растительную замену витаминным комплексам для красоты кожи, волос и ногтей? Это про авокадо: в его составе уникальные антиоксиданты, глутатион, полезные растительные жиры, медь, карнитин, магний, витамины Е, С, K и группы В. Настоящая находка для здорового сияния лица.

Цитрусовые

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Витамин С, которым богаты цитрусовые, поддерживает не только иммунную систему, но и здоровье кожи, так как способствует выработке коллагена, а значит, уменьшает видимость морщин. Кроме того, витамин С является мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от воздействия свободных радикалов, повреждающих кожу и приводящих к разрушению коллагена, что ускоряет процесс старения.

Лосось

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Важную роль в метаболизме коллагена, который поддерживает упругость кожи, играет белок. В частности, для замедления старения рекомендуется включать в рацион жирную рыбу: такую как лосось, тунец, анчоусы и сардины. Помимо того, что морепродукты являются отличным источником белка, они богаты витамином Е, который помогает уменьшить количество свободных радикалов и бороться с воспалением.