Топ−3 напитков с медом для похудения

О том, что мед является эффективным антиоксидантом и иммуномодулятором, знали еще наши прабабушки. В простудный сезон напитки на основе меда пользовались особой популярностью, да и просто вприкуску с чаем его ели регулярно. А о том, что с помощью меда можно похудеть, стало известно сравнительно недавно. Конечно, сбросить десяток кило едва ли получится, но избавиться от нескольких сантиметров на талии и бедрах — вполне.

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Казалось бы, мед и диета — понятия несовместимые. Все же калорий в нем немало — около 300 кКал на 100 грамм. Да и углеводов — почти 75%. Но этот сахар гораздо полезнее, нежели тот, что содержится в тортах, пирожных и печенье. Если вы — та еще сладкоежка, то заменив привычные десерты на медовые напитки, сумеете запустить процесс похудения. При условии, что у вас нет аллергии на продукт, ну и есть желание хотя бы три раза в неделю заниматься спортом, а не пролеживать бока на диване.

Рассказываем о самых действенных рецептах напитков с добавлением меда, которые понравятся даже тем, к в «чистом» виде его не особо жалует.

Медовое молоко с куркумой

Куркума является одной из любимых специй тех, кто следит за фигурой. Слышали про «золотое молоко», которое часто пьют при простудах или желая почистить организм от токсинов? Так вот, его можно готовить и в довольно необычной, но не менее вкусной вариации.

Ингредиенты

Вода — 50 мл;

Молоко — 1 стакан (250 мл);

Куркума — 1 ч. л.;

Мало кокосовое — 1 ч. л.;

Мед — 1 ч. л.

Приготовление

Кипятим воду, вмешивая в нее куркуму. Варим смесь на медленном огне около 5 минут, после чего добавляем молоко и масло. Напиток должен быть не горячее 70 градусов, иначе часть полезных свойств он потеряет. На финальном этапе добавляем мед, хорошо перемешиваем.

Медовая вода с лимоном

Этот рецепт попроще. Если не особо любите молоко и возню с приготовлением — это отличный вариант. В стакан теплой кипяченой воды кладем чайную ложку меда и перемешиваем до однородности. Добавляем несколько капель лимона и выпиваем натощак. Такую же порцию можно выпить и перед сном. Чтобы сделать вкус интереснее и усилить эффект, можно добавить немного корицы.

Медовый коктейль с имбирем

Этот напиток давно зарекомендовал себя как активатор метаболизма и стимулятор иммунной системы. Перед сном его лучше не употреблять, так как имбирь будит организм и способствует физической и умственной активности. А вот перед тренировкой или прогулкой — самое то.

Ингредиенты

Корень имбиря — 8—10 г;

Лимон — 2—3 дольки;

Мед — 2 ч. л.;

Вода — 500 мл.

Приготовление

Лимон и имбирь измельчаем, кладем в заварочный чайник и заливаем крутым кипятком, добавляем мед перед употреблением. Количества хватит на две полноценных порции.

Можно попробовать приготовить все три напитка и выбрать самый приемлемый по вкусу и эффективности именно для себя. Главное, знать меру, и не съедать в сутки больше двух чайных ложек меда, иначе вместо похудения получите обратный эффект. Внимательно прислушивайтесь к своему организму, и при малейших нежелательных последствиях лучше отказаться от «медотерапии».