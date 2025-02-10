Все, что нужно знать о масле гхи

Ароматное, золотистое, целебное масло гхи называют «жидким золотом» за его пользу для здоровья и уникальные свойства. Этот древний продукт, пришедший из Индии, сегодня покоряет мир: его используют и в кулинарии, и в косметологии, а на родине — в аюрведической медицине. Чем масло гхи отличается от обычного топленого, правда ли, что оно помогает похудеть и улучшает состояние кожи, разобралась «Газета.Ru».

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Что такое масло гхи: история и особенности

Масло гхи — это разновидность топленого сливочного масла, очищенного от воды, лактозы и молочных белков. Его готовят путем длительного томления на медленном огне, в результате чего продукт приобретает ореховый аромат, золотистый цвет и высокую температуру дымления (до 250°C), отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог, биолог и клинический health-коуч Анастасия Романова.

История происхождения и древнее использование

Гхи, как топленое масло, впервые упоминается в ведах — священных текстах индийской культуры. В них гхи описывается не только как пищевой продукт, но и как вещество, используемое в ритуалах и жертвоприношениях.

В Индии масло гхи считается священным.

В аюрведе, древней системе медицины, гхи считается основным источником питательных веществ. Его часто используют как средство для улучшения пищеварения, усиления иммунной системы и лечения различных заболеваний. Аюрведические врачи ценили гхи за его способности повышать «птуру» — жизненную силу.

Чем гхи отличается от обычного топленого масла?

Технология приготовления. Топленое масло готовят один-два часа, а гхи — четыре-шесть часов. В процессе томления из гхи полностью удаляются молочные белки (казеин) и сахара (лактоза), что делает его гипоаллергенным.

« О с н о в н о е о т л и ч и е м е ж д у т о п л е н ы м м а с л о м и г х и з а к л ю ч а е т с я в с о д е р ж а н и и л а к т о з ы и к а з е и н а . В т о в р е м я к а к в т о п л е н о м м а с л е м о г у т с о х р а н я т ь с я н е з н а ч и т е л ь н ы е с л е д ы э т и х к о м п о н е н т о в , в г х и о н и п р а к т и ч е с к и о т с у т с т в у ю т » , — Анастасия Романова, нутрициолог, биолог.

Вкус и аромат. Гхи обладает сладковатым карамельным привкусом с ореховыми нотками, тогда как обычное топленое масло имеет более нейтральный сливочный вкус.

Срок хранения. Благодаря отсутствию воды и примесей гхи хранится до года даже при комнатной температуре.

« В р е з у л ь т а т е т о м л е н и я с н и ж а е т с я а л л е р г и ч н о с т ь м а с л а г х и и п о в ы ш а е т с я е г о к а л о р и й н о с т ь . Т а к , е с л и в с л и в о ч н о м м а с л е с о д е р ж а н и е ж и р а с о с т а в л я е т о к о л о 8 2 % , т о в г х и о н о п р е в ы ш а е т 9 9 % . В о в р е м я п р о ц е с с а в ы п а р и в а е т с я о т 2 0 д о 3 0 % р а з л и ч н ы х п р и м е с е й , б е л к о в и в о д ы , ч т о п о в ы ш а е т т о ч к у д ы м л е н и я м а с л а д о 2 5 0 ° C . Э т о в а ж н о , п о с к о л ь к у п р и н а г р е в а н и и о б р а з у е т с я м е н ь ш е т о к с и ч е с к и х с о е д и н е н и й » , — о б ъ я с н и л а н у т р и ц и о л о г .

Какие полезные компоненты содержатся в масле гхи

Масло гхи — это концентрат полезных веществ. Содержание определенных витаминов и полезных жирных кислот в составе этого продукта делают его суперфудом.

Жирорастворимые витамины

Витамин A. Важен для поддержания здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Этот витамин способствует улучшению зрения и поддержанию нормального функционирования клеток, а также помогает предотвратить ночную слепоту и улучшает состояние кожи.

« О д н о й и з з н а ч и т е л ь н ы х о с о б е н н о с т е й г х и я в л я е т с я е г о в ы с о к о е с о д е р ж а н и е в и т а м и н а A — н а 1 0 0 г р а м м о в м а с л а п р и х о д и т с я п о р я д к а 4 0 0 0 м е ж д у н а р о д н ы х е д и н и ц ( M E ) э т о г о в и т а м и н а . А э т о н а ш е з р е н и е , и м м у н и т е т и м н о г о е д р у г о е » , — Анастасия Романова, нутрициолог, биолог.

Витамин E. Является мощным антиоксидантом. Витамин защищает клетки от свободных радикалов, замедляет процессы старения, поддерживает здоровье кожи и улучшает общее состояние организма. Также способствует улучшению качества волос.

Витамин K2. Способствует здоровью костей и сердечно-сосудистой системы. Витамин этой группы помогает в кальцификации костей, снижает риск остеопороза и поддерживает здоровье артерий, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Жиры в масле гхи

Насыщенные жирные кислоты (масляная, каприновая, линолевая и каприловая кислоты). Они обеспечивают энергию, способствуют усвоению витаминов A, D, E и K. Также повышают уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови, поддерживают здоровье сердца и улучшают обмен веществ.

Кстати

Масляная кислота (бутират) в составе масла гхи улучшает микрофлору кишечника, снижает воспаления и риск онкологии.

Линолевая кислота (CLA) помогает контролировать вес и снижает уровень «плохого» холестерина.

Полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6 жирные кислоты). Эти кислоты способствуют поддержанию уровня холестерина и улучшению метаболических процессов. Помимо этого, они улучшают здоровье сердца, снижают уровень воспаления в организме и помогают в поддержании нормального функционирования клеточных мембран.

Минералы и антиоксиданты

В составе гхи есть кальций, магний, калий и железо, а также антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов.

Калорийность масла гхи

Масло гхи считается одним из самых калорийных продуктов из суперфудов, поэтому диетологи рекомендуют употреблять не более 2-3 чайных ложек в день.

Около 900 ккал содержится в 100 граммах масла гхи.

Топленое масло или гхи: что полезнее

Оба продукта получают из сливочного масла, но разница в технологии приготовления влияет на их свойства.

Гхи безопаснее для жарки и для людей с аллергией на молочные продукты. Однако оба масла стоит употреблять умеренно из-за высокой калорийности.

Польза масла гхи: 9 главных преимуществ

1. Улучшает пищеварение

Масло гхи стимулирует выработку желудочного сока и желчи, облегчая переваривание пищи. В аюрведе его используют для лечения запоров и язвенных колитов.

2. Укрепляет иммунитет

Витамины А и Е в составе гхи усиливают защитные функции организма, а масляная кислота борется с патогенами в кишечнике.

3. Подходит для ухода за кожей и волосами

Гхи увлажняет, разглаживает морщины и ускоряет заживление ран. Его добавляют в маски для лица и используют для массажа. Так как гхи обладает увлажняющими и питательными свойствами, оно часто используется как натуральное средство для ухода за волосами. Также, по словам Анастасии Романовой, масло гхи помогает при лечении ожогов и помогает снижать отеки.

4. Помогает контролировать вес

Линолевая кислота в гхи ускоряет метаболизм и снижает аппетит. Однако важно знать меру — избыток калорий приведет к обратному эффекту.

5. Защищает сердце

Мононенасыщенные жиры в гхи снижают уровень «плохого» холестерина (LDL), уменьшая риск атеросклероза, подчеркнула нутрициолог.

6. Без лактозы и казеина

В процессе приготовления гхи удаляются молочные компоненты, такие как лактоза и казеин. Это делает его безопасным для людей с непереносимостью молочных продуктов, позволяя им получать полезные жиры без нежелательного раздражения ЖКТ.

7. Поддержка ментального здоровья

Некоторые исследования, направленные на изучение аюрведы, показывают, что короткоцепочные жирные кислоты, содержащиеся в гхи, могут поддерживать здоровье мозга, улучшая когнитивные функции и защищая от деградации нейронов.

« М а с л о г х и с о д е р ж и т в ы с о к и е у р о в н и х о л и н а , ч т о п о л о ж и т е л ь н о с к а з ы в а е т с я н а з д о р о в ь е г о л о в н о г о м о з г а » , — Анастасия Романова, нутрициолог, биолог.

8. Противовоспалительные свойства

Средства на основе гхи обладают противовоспалительным действием. Это может помочь в снижении воспалительных процессов в организме и облегчении симптомов хронических заболеваний.

9. Кулинарные преимущества

Гхи имеет высокий дымовой порог, что делает его идеальным для жарки и запекания. Оно придает блюдам насыщенный вкус и аромат, а также сохраняет свои полезные свойства при приготовлении.

« Т о п л е н о е м а с л о ч а щ е и с п о л ь з у е т с я в е в р о п е й с к о й к у х н е , т о г д а к а к г х и я в л я е т с я н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю и н д и й с к о й к у х н и . Б е з у с л о в н о , м а с л о г х и с ч и т а е т с я б о л е е п о л е з н ы м и м о ж е т с т а т ь ч а с т ь ю с б а л а н с и р о в а н н о й д и е т ы » , — п о д ч е р к н у л а н у т р и ц и о л о г .

Вред и противопоказания: кому стоит избегать гхи

Масло гхи может быть очень полезным для большинства людей, однако важно учитывать его потенциальные противопоказания и индивидуальные особенности организма, обратила внимание собеседница «Газеты.Ru». Перед внесением изменений в рацион, особенно при наличии хронических заболеваний или особенностей здоровья, необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом.

Масло гхи не рекомендуется употреблять:

При болезнях ЖКТ. Обострения панкреатита, холецистита или желчнокаменной болезни требуют ограничения жиров.

При лишнем весе. Высокая калорийность может способствовать набору веса при избыточном употреблении продукта.

« Т е м , к т о н е к о н т р о л и р у е т п о т р е б л е н и е к а л о р и й в д е н ь , с л е д у е т б ы т ь о с т о р о ж н ы м и с к о л и ч е с т в о м м а с л а г х и в р а ц и о н е » , — Анастасия Романова,нутрициолог, биолог.

Детям до 5 лет. Неокрепшая пищеварительная система ребенка может не справиться с нагрузкой из-за высокого содержания жиров в составе продукта.

При индивидуальной непереносимости лактозы. Хотя в процессе приготовления гхи удаляются лактоза и казеин, у некоторых людей может все же быть чувствительность к остаточным белкам. Это особенно актуально для тех, кто страдает от аллергии на молочные продукты. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением.

При заболеваниях желчевыводящих путей. Тем, кто страдает от заболеваний желчного пузыря, таких как холецистит или желчнокаменная болезнь, следует избегать гхи. Высокое содержание жиров может стимулировать желчевыводящие пути, что может привести к боли или дискомфорту.

При диабете и метаболических расстройствах. Людям с диабетом или другими метаболическими расстройствами также следует быть осторожными с потреблением гхи. Хотя само по себе гхи не обладает высоким гликемическим индексом, его жирность может влиять на метаболизм и уровень сахара в крови. Поэтому необходимо контролировать порции и общее питание.

При проблемах с сердечно-сосудистой системой. Гхи, будучи источником насыщенных жиров, может не быть подходящим вариантом для людей с заболеваниями сердца или высоким уровнем холестерина. Исследования показывают, что высокое потребление насыщенных жиров может увеличивать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Совет

Если вы пробуете гхи впервые, начните с ½ чайной ложки в день и следите за реакцией организма.

Как приготовить масло гхи в домашних условиях: пошаговый рецепт

Приготовление гхи — это почти медитация. Вот простой рецепт:

Ингредиенты:

Сливочное масло 82,5% жирности — 1 кг.

Приготовление:

Нарежьте масло кубиками, положите в кастрюлю с толстым дном. Растопите на среднем огне, затем убавьте до минимума. Томите 4–6 часов, снимая пену. Готовность определяется по золотистому цвету и ореховому аромату. Процедите масло через марлю, разлейте по стерильным банкам.

Совет

Храните гхи в темном месте до года. Используйте его для жарки, добавления в каши или косметических процедур.

Стоит ли включать гхи в рацион?

Масло гхи — это не просто «модный суперфуд», а продукт с тысячелетней историей. Оно подойдет тем, кто ищет гипоаллергенную альтернативу сливочному маслу, любит экспериментировать на кухне и заботится о здоровье. Однако помните: даже самое полезное масло требует умеренности.

Главное правило

1–3 чайные ложки в день для взрослого человека — оптимальная доза. Попробуйте добавить гхи в утреннюю кашу или используйте его для жарки овощей — и вы оцените его уникальный вкус и пользу.