Стоят ли золотые стейки и алмазная икра своих денег

Можно ли измерить вкус в деньгах? Некоторые гурманы уверены, что да, и готовы выкладывать тысячи долларов за эксклюзивные продукты, которые нельзя купить в ближайшем супермаркете. «‎Рамблер» расскажет о самых дорогих блюдах и продуктах и разберется, стоят ли они своих баснословных ценников, или это просто маркетинговый трюк для богачей?

1. Золотой стейк – $1000+

Где попробовать: рестораны Nusret Gökçe (Турция, США, ОАЭ)

Турецкий ресторатор и шеф-повар Нусрет Гёкче (Salt Bae) прославился не только эффектной подачей стейков, но и тем, что превращает их в пищевое золото.

Цена: зависит от сорта мяса и заведения, но в среднем за золотой стейк Томагавк (Tomahawk Gold Steak) придется заплатить от $1000 до $2000.

Стоит ли своих денег? С точки зрения вкуса — нет. Золото не имеет ни вкуса, ни запаха, и добавляется исключительно для внешнего эффекта. Так что по факту вы платите за хайп, эффектное фото и возможность похвастаться, что ели стейк с золотом.

2. Кофе Копи-Лювак – $600 за килограмм

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Где производят: Индонезия, Вьетнам

Кофе Копи Лювак — это кофе, прошедший через желудок мусангов (маленьких зверьков, похожих на енотов). Они съедают спелые кофейные ягоды, ферментируют их в желудке, а затем «отдают обратно» в переработанном виде. После этого зерна очищают, сушат и обжаривают.

Цена: В среднем — $100-600 за кг. Некоторые фермы продают эксклюзивные партии по $1000 за кг.

Стоит ли своих денег? Споры не утихают до сих пор. Любители говорят, что у него глубокий, бархатистый вкус без горечи, а критики считают, что это просто модный трюк.

3. Белые трюфели – до $10 000 за килограмм

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Где растут: Италия, Франция

Трюфели — это не просто грибы, а одно из самых дорогих природных сокровищ. Особенно ценятся белые трюфели из Альбы (Италия). Они обладают уникальным ароматом, который невозможно синтезировать. Найти их можно только вручную, с помощью специально обученных собак или свиней.

Цена: Средняя стоимость – $4000-6000 за кг. В 2021 году двухкилограммовый белый трюфель был продан за $118 000.

Стоит ли своих денег? Вкус трюфелей действительно уникален, но подавляющему большинству людей он кажется слишком специфическим: резким и землистым. Однако, если есть возможность, лучше попробовать гриб и сделать свой вывод.

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4. Икра Альбиноса (Алмазная икра) – $25 000 за килограмм

Где добывают: Австрия

Если обычная черная икра вам приелась или не впечатлила во время первой пробы, то есть вариант посложнее — алмазная икра (Almas Caviar), полученная от редчайших альбиносов осетров. Она светло-золотистого цвета и считается самой деликатной на вкус. Производится всего несколько килограммов в год, так как осетры-альбиносы встречаются крайне редко.

Цена: Обычная порция – $1000-2000. Килограмм может доходить до $25 000

Стоит ли своих денег? Вкус у нее действительно более нежный, чем у стандартной икры, но платить за нее такие деньги имеет смысл только ради статуса.

Некоторые дорогие блюда действительно уникальны по вкусу и текстуре (трюфели, икра Альбиноса), но большая часть деликатесов держится на лишь на своей сложности добывания и от того эксклюзивности. Некоторые блюда — просто «золотая пыль». Стейки в пищевой фольге – это больше про статус, чем про гастрономический опыт.

То, что дорого – не всегда лучше. Можно найти прекрасный трюфельный соус или фермерскую черную икру, которые будут почти такими же вкусными, но в десять раз дешевле. Так что если вдруг у вас завалялось лишних $10 000 и вы думаете, что лучше: золотой стейк или путешествие в Италию, то, кажется, ответ очевиден.

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