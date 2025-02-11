Мягкий и воздушный: как выбрать качественный зефир
Специалисты Роскачества обнаружили на полках российских магазинов некачественный зефир. «Вечерняя Москва» разобралась, продукцию каких брендов лучше обходить стороной.
Причины проверки
Масштабные проверки начались после громкой истории в октябре прошлого года. Тогда в СМИ писали, что после употребления зефира «Жизель» москвичи начали массово обращаться с жалобами. Говорили о вздутии живота, диарее, тошноте. Тогда многие магазины сняли с продажи эту продукцию. Однако после тщательных проверок никаких нарушений обнаружено не было. Ходили слухи, что в продукте содержится мальтит — вещество, которое и приводит к таким последствиям. Однако со временем информация не подтвердилась.
Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, — это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея, — рассказала диетолог Елизавета Соломатина.
Результаты исследования
В ходе исследования специалисты обнаружили в продукции торговых марок «Белевский зефир» и «Лянеж» превышение по «показателю общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов». Однако опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, в этих образцах найдены не были. Производители уже предоставили отчеты о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений. Многие магазины приостановили продажу зефира этих марок до того, пока компании не исправятся.
Как выбрать
Критериев для выбора качественного продукта достаточно много. В первую очередь это цвет. Он должен быть равномерным, без пятен, и неярким — нежным или пастельным.
Свежий натуральный зефир также обладает легким и ненавязчивым ароматом. Если есть возможность, также можно потрогать его — если продукт продавился и осталась вмятина, то он либо староват, либо неправильно приготовлен.
На вкус он должен быть не переслащенным, мягким, воздушным. Если зефир старый, будет жестким, начнет ломаться во рту. Слов «без сахара» в описании товара лучше избегать — сахарозаменитель может вызвать у вас аллергию, — рассказал врач-терапевт Мардан Латифов.
Лучше всего приобретать зефир на развес — он более натуральный, чем тот, что продается в магазинах в упаковках. Еще важно, чтобы в составе был минимум консервантов и красителей.
Стоит обратить внимание на полезные свойства этой сладости — зефир заряжает энергией, обладает противовирусным действием, снижает уровень холестерина и улучшает работу мозга.
Прямая речь
Виктория Безнебеева, диетолог:
Я советую избегать зефира с сахарозаменителем, так как это больше маркетинговая уловка. Сахарозаменитель может быть разным и далеко не всегда вызывает положительную реакцию организма. Лучше есть сладость небольшими порциями — она не принесет большого вреда организму, особенно если ограничиться 100 граммами.