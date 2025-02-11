Как выбрать качественный зефир

Специалисты Роскачества обнаружили на полках российских магазинов некачественный зефир. «Вечерняя Москва» разобралась, продукцию каких брендов лучше обходить стороной.

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Причины проверки

Масштабные проверки начались после громкой истории в октябре прошлого года. Тогда в СМИ писали, что после употребления зефира «Жизель» москвичи начали массово обращаться с жалобами. Говорили о вздутии живота, диарее, тошноте. Тогда многие магазины сняли с продажи эту продукцию. Однако после тщательных проверок никаких нарушений обнаружено не было. Ходили слухи, что в продукте содержится мальтит — вещество, которое и приводит к таким последствиям. Однако со временем информация не подтвердилась.

М а л ь т и т , к а к и м н о г и е д р у г и е с а х а р о з а м е н и т е л и , — э т о м н о г о а т о м н ы й с п и р т . О н п л о х о у с в а и в а е т с я н а ш и м о р г а н и з м о м и м о ж е т в ы з ы в а т ь в к и ш е ч н и к е п о в ы ш е н и е о с м о т и ч е с к о г о д а в л е н и я и в с л е д с т в и е э т о г о м е т е о р и з м . А т а к к а к о р г а н и з м п ы т а е т с я о т э т о г о и з б а в и т ь с я , в о з н и к а е т д и а р е я , — р а с с к а з а л а д и е т о л о г Е л и з а в е т а С о л о м а т и н а .

Результаты исследования

В ходе исследования специалисты обнаружили в продукции торговых марок «Белевский зефир» и «Лянеж» превышение по «показателю общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов». Однако опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, в этих образцах найдены не были. Производители уже предоставили отчеты о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений. Многие магазины приостановили продажу зефира этих марок до того, пока компании не исправятся.

Как выбрать

Критериев для выбора качественного продукта достаточно много. В первую очередь это цвет. Он должен быть равномерным, без пятен, и неярким — нежным или пастельным.

Свежий натуральный зефир также обладает легким и ненавязчивым ароматом. Если есть возможность, также можно потрогать его — если продукт продавился и осталась вмятина, то он либо староват, либо неправильно приготовлен.

Н а в к у с о н д о л ж е н б ы т ь н е п е р е с л а щ е н н ы м , м я г к и м , в о з д у ш н ы м . Е с л и з е ф и р с т а р ы й , б у д е т ж е с т к и м , н а ч н е т л о м а т ь с я в о р т у . С л о в « б е з с а х а р а » в о п и с а н и и т о в а р а л у ч ш е и з б е г а т ь — с а х а р о з а м е н и т е л ь м о ж е т в ы з в а т ь у в а с а л л е р г и ю , — р а с с к а з а л в р а ч - т е р а п е в т М а р д а н Л а т и ф о в .

Лучше всего приобретать зефир на развес — он более натуральный, чем тот, что продается в магазинах в упаковках. Еще важно, чтобы в составе был минимум консервантов и красителей.

Стоит обратить внимание на полезные свойства этой сладости — зефир заряжает энергией, обладает противовирусным действием, снижает уровень холестерина и улучшает работу мозга.

Прямая речь

Виктория Безнебеева, диетолог: