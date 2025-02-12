Как приготовить идеальные пельмени

Домашние пельмени

Пельмени с любыми начинками сегодня можно купить в магазине, но они не конкуренты домашним. Их приготовление потребует времени, но результат того стоит.

Тесто

Универсальное тесто для пельменей должно быть эластичным, не рваться и легко раскатываться.

Ингредиенты:

Мука — 3 стакана (примерно 400–450 г);

Яйцо — 1 штука;

Вода — 1 стакан (200 мл), лучше комнатной температуры;

Соль — 0,5 чайной ложки;

Растительное масло — одна столовая ложка. Оно сделает тесто эластичным и не даст ему порваться при варке.

Приготовление:

В миске смешайте муку с солью. В отдельной емкости взбейте яйцо с водой и солью, последним добавьте растительное масло. Постепенно добавляйте в жидкую смесь муку, перемешивая ложкой. Когда станет тяжело мешать, выложите тесто на стол, предварительно присыпанный мукой, и вымесите тесто руками до однородной, упругой массы. Заверните тесто в пищевую пленку или накройте полотенцем и оставьте на 20–30 минут.

Фарш

Ингредиенты:

Говядина и свинина в равных пропорциях (примерно по 300 г каждого вида).

Лук — 1–2 небольших головки.

Соль и черный перец — по вкусу.

Холодная вода, молоко или бульон — опционально.

Приготовление

Пропустите мясо через мясорубку или измельчите в блендере, смешайте с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Если фарш получается суховатым, влейте 2–3 столовые ложки холодной воды, бульона или молока.

В сибирский вариант фарша вместо воды или молока добавляют колотый лед. Для этого нужно заранее наморозить кубики льда, а после разбить их в блендере или другим способом. Фарш для сибирских пельменей должен состоять из двух-трех сортов подмороженного мяса.

Классические варианты фарша можно разнообразить, добавляя разные ингредиенты. Так, дополнительным сортом мяса может быть куриное филе. Начинку для пельменей также готовят из рыбы — скажем, из филе судака, трески или семги. Есть и вегетарианский вариант: с грибами, картошкой и другими овощами, правда, называться такие пельмени будут уже скорее варениками.

Формирование пельменей

Когда тесто "отдохнет", а фарш будет готов, можно приступать к лепке.

1. Раскатывание теста:

Разделите тесто на несколько частей. Каждую раскатайте в пласт толщиной 1–2 мм. Вырежьте кружки нужного размера с помощью стакана или другого предмета с круглым краем.

2. Наполнение:

На середину каждого кружка положите немного начинки (примерно 1 чайную ложку).

3. Лепка:

Сложите кружок пополам, защипывая края. Убедитесь, что края плотно прилегают друг к другу и начинка не вывалится при варке. Затем соедините концы полукруга, чтобы получилась форма, напоминающая ухо (по некоторым данным слово пельмень и переводится как "ухо из теста" или "медвежье ухо").

4. Заморозка (по желанию):

Поскольку приготовление домашних пельменей довольно затратно по времени, их часто готовят впрок. Разложите их на посыпанном мукой противне так, чтобы они не соприкасались, и уберите в морозильную камеру. После заморозки пересыпьте их в контейнер или пакет.

Подготовка к варке

Вам понадобятся:

Пельмени: домашние (предпочтительнее) или магазинные полуфабрикаты.

Вода.

Соль и специи. Пельмени обычно варят в подсоленной воде с добавлением лаврового листа, душистого или черного перца, чтобы придать бульону аромат.

Кастрюля. Ее размер зависит от количества пельменей. Обычно на 10–15 штук среднего размера берут литр воды.

Шумовка или ложка для перемешивания и чтобы достать пельмени.

Как правильно варить пельмени

Шаг 1: Подготовка воды

Наполните кастрюлю водой, учитывая правило: на каждые 100 г пельменей нужно около 1 л воды. Тогда пельмени не слипнутся в процессе варки. Поставьте кастрюлю на средний или сильный огонь и дождитесь закипания. Как только вода начнет бурлить, добавьте соль по вкусу и специи.

Шаг 2: Погружение пельменей

После закипания воды аккуратно опустите пельмени в кастрюлю. Делайте это порциями, чтобы вода не переставала кипеть, и аккуратно, чтобы не обжечься брызгами. Перемешайте шумовкой или ложкой сразу после добавления, тогда пельмени не прилипнут ко дну кастрюли.

Шаг 3: Варка

Как только пельмени всплывут на поверхность воды, убавьте огонь до среднего. Сколько варить пельмени, зависит от их размера: маленькие варят не дольше 5 минут, средние от 5 до 7, крупные до 10 минут. Домашние пельмени иногда варят дольше — 10–12 минут. Зависит от размера и толщины теста.

Шаг 4: Проверка готовности

Чтобы проверить готовность пельменей, разрежьте один из них и убедитесь, что тесто полностью сварилось, а фарш внутри горячий и равномерно проваренный.

Как подавать пельмени

После того как пельмени будут готовы, их нужно быстро достать из воды, чтобы они не начали разбухать. Для этого удобно использовать шумовку или дуршлаг.

Популярные топинги для подачи:

Сметана. Классика. Сметана подчеркивает вкус начинки, придавая блюду приятную кремовую текстуру.

Масло. Сливочное масло хорошо сочетается с горячими пельменями, делая их еще более нежными. Можно добавить немного укропа или петрушки для аромата.

Соусы. Любители острого часто выбирают горчицу, хрен или соевый соус. Томатный или чесночный соус тоже подойдут.

Бульон. Можно подать пельмени сразу в бульоне, в котором они варились, или налить его отдельно в пиалу. Для поклонников такого варианта пельмени можно специально варить не в воде, а в заранее подготовленном мясном бульоне.

С зеленью. Посыпьте готовые пельмени свежими укропом, петрушкой или зеленым луком.

Пельмени могут стать не только быстрым и сытным обедом, но и увлекательным семейным занятием, особенно если подключить к лепке детей или устроить пельменную вечеринку с друзьями. Экспериментируйте с начинками и специями.