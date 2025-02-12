Ученые выяснили, какие блюда нравятся пожилым людям и почему

Ностальгия по бабушкиным угощениям: неожиданное открытие пищевых предпочтений пожилых
Пожилые люди предпочитают продукты с разнообразной текстурой, вызывающие у них чувство ностальгии и комфорта, установили ученые из Университета штата Вашингтон (WSU). Результатами исследования они поделились в Journal of Food Science.
«Недостаточное питание довольно распространено среди людей старше 60 лет, потому что еда может быть доступна, но они не будут ее есть, если она им не нравится. Мы хотим найти баланс, чтобы пища была вкусной, удобной и насыщенной полезными веществами», — объяснила профессор Кэролин Росс Школы пищевых наук WSU.
В исследовании принимал участие 81 человек в возрасте 71±7,3 года. Им дали по два завтрака и два десерта и попросили подробно оценить угощение; а также детально расспросили о режиме приемов пищи и индивидуальных привычках в еде.
По словам Росс, сложно измерить ностальгию, связанную с кулинарными предпочтениями, но она прослеживалась во многих ответах.
«Многие ответы были связаны с конкретным человеком, например, с печеньем их бабушки. Если продукт вызывал больше ностальгии, то участникам он нравился больше», — поделилась профессор.
Многие ответы на вопрос о ностальгии касались барбекю, что удивило Росс, поскольку ностальгия — это скорее сугубо личное чувство.
«Я была удивлена важностью комфорта и ностальгии, — призналась она. — Эти понятия сложно описать, но это один из тех случаев, в которых "поймешь, когда увидишь"».
Изучение ностальгии, связанной с едой, — это новое направление в пищевой науке, а комфорт от продуктов, то есть вызываемые ими положительные эмоции, — уже более устоявшееся. В этом контексте лидировал сыр.
«Это особенно заметно с сыром: когда участники говорили, что в блюде недостаточно сырного вкуса, уровень комфорта, связанного с этим блюдом, снижался. Сыр, похоже, означает комфорт», — рассказала ученая.
Важность текстуры еды тоже не стала открытием. И в этой части исследования результаты однозначны: его участникам важно разнообразие.
«Для пожилых людей, которые, возможно, не могут есть те же твердые и хрустящие продукты, что раньше, сохранение максимального разнообразия текстур по-прежнему важно», — уточнила Росс.
Она надеется наладить сотрудничество с производителями готовых блюд, чтобы разрабатывать продукты специально для пожилых людей.
«Это огромная и растущая популяция. Мы хотим помочь им оставаться здоровыми и счастливыми как можно дольше», — заключила специалист.