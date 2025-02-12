Ученые выяснили, какие блюда нравятся пожилым людям и почему

Пожилые люди предпочитают продукты с разнообразной текстурой, вызывающие у них чувство ностальгии и комфорта, установили ученые из Университета штата Вашингтон (WSU). Результатами исследования они поделились в Journal of Food Science.

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« Н е д о с т а т о ч н о е п и т а н и е д о в о л ь н о р а с п р о с т р а н е н о с р е д и л ю д е й с т а р ш е 6 0 л е т , п о т о м у ч т о е д а м о ж е т б ы т ь д о с т у п н а , н о о н и н е б у д у т е е е с т ь , е с л и о н а и м н е н р а в и т с я . М ы х о т и м н а й т и б а л а н с , ч т о б ы п и щ а б ы л а в к у с н о й , у д о б н о й и н а с ы щ е н н о й п о л е з н ы м и в е щ е с т в а м и » , — о б ъ я с н и л а п р о ф е с с о р К э р о л и н Р о с с Ш к о л ы п и щ е в ы х н а у к W S U .

В исследовании принимал участие 81 человек в возрасте 71±7,3 года. Им дали по два завтрака и два десерта и попросили подробно оценить угощение; а также детально расспросили о режиме приемов пищи и индивидуальных привычках в еде.

По словам Росс, сложно измерить ностальгию, связанную с кулинарными предпочтениями, но она прослеживалась во многих ответах.

« М н о г и е о т в е т ы б ы л и с в я з а н ы с к о н к р е т н ы м ч е л о в е к о м , н а п р и м е р , с п е ч е н ь е м и х б а б у ш к и . Е с л и п р о д у к т в ы з ы в а л б о л ь ш е н о с т а л ь г и и , т о у ч а с т н и к а м о н н р а в и л с я б о л ь ш е » , — п о д е л и л а с ь п р о ф е с с о р .

Многие ответы на вопрос о ностальгии касались барбекю, что удивило Росс, поскольку ностальгия — это скорее сугубо личное чувство.

« Я б ы л а у д и в л е н а в а ж н о с т ь ю к о м ф о р т а и н о с т а л ь г и и , — п р и з н а л а с ь о н а . — Э т и п о н я т и я с л о ж н о о п и с а т ь , н о э т о о д и н и з т е х с л у ч а е в , в к о т о р ы х " п о й м е ш ь , к о г д а у в и д и ш ь " » .

Изучение ностальгии, связанной с едой, — это новое направление в пищевой науке, а комфорт от продуктов, то есть вызываемые ими положительные эмоции, — уже более устоявшееся. В этом контексте лидировал сыр.

« Э т о о с о б е н н о з а м е т н о с с ы р о м : к о г д а у ч а с т н и к и г о в о р и л и , ч т о в б л ю д е н е д о с т а т о ч н о с ы р н о г о в к у с а , у р о в е н ь к о м ф о р т а , с в я з а н н о г о с э т и м б л ю д о м , с н и ж а л с я . С ы р , п о х о ж е , о з н а ч а е т к о м ф о р т » , — р а с с к а з а л а у ч е н а я .

Важность текстуры еды тоже не стала открытием. И в этой части исследования результаты однозначны: его участникам важно разнообразие.

« Д л я п о ж и л ы х л ю д е й , к о т о р ы е , в о з м о ж н о , н е м о г у т е с т ь т е ж е т в е р д ы е и х р у с т я щ и е п р о д у к т ы , ч т о р а н ь ш е , с о х р а н е н и е м а к с и м а л ь н о г о р а з н о о б р а з и я т е к с т у р п о - п р е ж н е м у в а ж н о » , — у т о ч н и л а Р о с с .

Она надеется наладить сотрудничество с производителями готовых блюд, чтобы разрабатывать продукты специально для пожилых людей.