Четыре блюда из черствого хлеба: рецепты разных стран

В традиционных кухнях разных стран давно нашли способы использовать подсохшую выпечку без утилизации. «‎Рамблер» поделится лучшими рецептами блюд из черствого хлеба.

Четыре блюда из черствого хлеба: рецепты разных стран
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1. Французские тосты (Pain Perdu)

Этот классический рецепт идеально подходит для сладких завтраков.

Ингредиенты:

  • 4 ломтика черствого хлеба
  • 2 яйца
  • 200 мл молока
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • мед, ягоды или сахарная пудра для подачи

Способ приготовления:

  1. В глубокой тарелке взбить яйца, молоко, сахар и корицу.
  2. Окунуть каждый ломтик хлеба в смесь на пять секунд.
  3. Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить тосты по две-три минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
  4. Подавать с медом, ягодами или сахарной пудрой.

2. Панцанелла – итальянский хлебный салат

Ингредиенты:

  • 250 г черствого хлеба
  • 3 спелых помидора
  • 1 красный лук
  • 1 огурец
  • 10 листиков базилика
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать хлеб крупными кубиками, слегка сбрызнуть водой и оставить размягчаться на пять-десять минут.
  2. Нарезать помидоры, лук и огурец.
  3. Смешать овощи с хлебом, добавить порванные листья базилика.
  4. Заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом, солью и перцем.
  5. Дать настояться 15 минут перед подачей.

3. Чесночный суп из Чехии (Česnečka)

Ингредиенты:

  • 4 зубчика чеснока
  • 1 л куриного или овощного бульона
  • 200 г черствого хлеба
  • 1 яйцо
  • 50 г сыра (лучше всего пармезан)
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чеснок измельчить и обжарить в масле до золотистого цвета.
  2. Добавить горячий бульон, варить пять минут.
  3. Нарезанный хлеб положить в суп, дать ему размякнуть.
  4. Влить взбитое яйцо, размешать.
  5. Подавать с натертым сыром и зеленью.

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4. Английский хлебный пудинг

Ингредиенты:

  • 300 г черствого хлеба
  • 3 яйца
  • 500 мл молока
  • 100 г сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 50 г изюма или шоколадной крошки
  • 1 чайная ложка корицы
  • сливочное масло для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. Нарезать хлеб небольшими кубиками, выложить в смазанную маслом форму для выпечки.
  2. Взбить яйца, молоко, сахар, ваниль и корицу.
  3. Залить хлеб этой смесью, оставить на десять минут, чтобы он впитал жидкость.
  4. Добавить изюм или шоколадную крошку.
  5. Выпекать при 180°C в течение 30 минут до золотистой корочки.
  6. Подавать теплым с медом, карамельным соусом или мороженым.

Черствый хлеб — это не отходы. Он может стать в ваших руках ценным ингредиентом, из которого можно приготовить десятки вкусных блюд.

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