Четыре блюда из черствого хлеба: рецепты разных стран

В традиционных кухнях разных стран давно нашли способы использовать подсохшую выпечку без утилизации. «‎Рамблер» поделится лучшими рецептами блюд из черствого хлеба.

© Unsplash

1. Французские тосты (Pain Perdu)

Этот классический рецепт идеально подходит для сладких завтраков.

Ингредиенты:

4 ломтика черствого хлеба

2 яйца

200 мл молока

1 столовая ложка сахара

1/2 чайной ложки корицы

1 столовая ложка сливочного масла

мед, ягоды или сахарная пудра для подачи

Способ приготовления:

В глубокой тарелке взбить яйца, молоко, сахар и корицу. Окунуть каждый ломтик хлеба в смесь на пять секунд. Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить тосты по две-три минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавать с медом, ягодами или сахарной пудрой.

2. Панцанелла – итальянский хлебный салат

Ингредиенты:

250 г черствого хлеба

3 спелых помидора

1 красный лук

1 огурец

10 листиков базилика

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического уксуса

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать хлеб крупными кубиками, слегка сбрызнуть водой и оставить размягчаться на пять-десять минут. Нарезать помидоры, лук и огурец. Смешать овощи с хлебом, добавить порванные листья базилика. Заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом, солью и перцем. Дать настояться 15 минут перед подачей.

3. Чесночный суп из Чехии (Česnečka)

Ингредиенты:

4 зубчика чеснока

1 л куриного или овощного бульона

200 г черствого хлеба

1 яйцо

50 г сыра (лучше всего пармезан)

1 столовая ложка сливочного масла

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Чеснок измельчить и обжарить в масле до золотистого цвета. Добавить горячий бульон, варить пять минут. Нарезанный хлеб положить в суп, дать ему размякнуть. Влить взбитое яйцо, размешать. Подавать с натертым сыром и зеленью.

Суп в хлебе: аутентичный способ приготовления и лучшие начинки

4. Английский хлебный пудинг

Ингредиенты:

300 г черствого хлеба

3 яйца

500 мл молока

100 г сахара

1 чайная ложка ванильного экстракта

50 г изюма или шоколадной крошки

1 чайная ложка корицы

сливочное масло для смазывания формы

Способ приготовления:

Нарезать хлеб небольшими кубиками, выложить в смазанную маслом форму для выпечки. Взбить яйца, молоко, сахар, ваниль и корицу. Залить хлеб этой смесью, оставить на десять минут, чтобы он впитал жидкость. Добавить изюм или шоколадную крошку. Выпекать при 180°C в течение 30 минут до золотистой корочки. Подавать теплым с медом, карамельным соусом или мороженым.

Черствый хлеб — это не отходы. Он может стать в ваших руках ценным ингредиентом, из которого можно приготовить десятки вкусных блюд.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя есть много хлеба и булок.