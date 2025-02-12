Четыре блюда из черствого хлеба: рецепты разных стран
В традиционных кухнях разных стран давно нашли способы использовать подсохшую выпечку без утилизации. «Рамблер» поделится лучшими рецептами блюд из черствого хлеба.
1. Французские тосты (Pain Perdu)
Этот классический рецепт идеально подходит для сладких завтраков.
Ингредиенты:
- 4 ломтика черствого хлеба
- 2 яйца
- 200 мл молока
- 1 столовая ложка сахара
- 1/2 чайной ложки корицы
- 1 столовая ложка сливочного масла
- мед, ягоды или сахарная пудра для подачи
Способ приготовления:
- В глубокой тарелке взбить яйца, молоко, сахар и корицу.
- Окунуть каждый ломтик хлеба в смесь на пять секунд.
- Разогреть сливочное масло на сковороде, обжарить тосты по две-три минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
- Подавать с медом, ягодами или сахарной пудрой.
2. Панцанелла – итальянский хлебный салат
Ингредиенты:
- 250 г черствого хлеба
- 3 спелых помидора
- 1 красный лук
- 1 огурец
- 10 листиков базилика
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать хлеб крупными кубиками, слегка сбрызнуть водой и оставить размягчаться на пять-десять минут.
- Нарезать помидоры, лук и огурец.
- Смешать овощи с хлебом, добавить порванные листья базилика.
- Заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом, солью и перцем.
- Дать настояться 15 минут перед подачей.
3. Чесночный суп из Чехии (Česnečka)
Ингредиенты:
- 4 зубчика чеснока
- 1 л куриного или овощного бульона
- 200 г черствого хлеба
- 1 яйцо
- 50 г сыра (лучше всего пармезан)
- 1 столовая ложка сливочного масла
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Чеснок измельчить и обжарить в масле до золотистого цвета.
- Добавить горячий бульон, варить пять минут.
- Нарезанный хлеб положить в суп, дать ему размякнуть.
- Влить взбитое яйцо, размешать.
- Подавать с натертым сыром и зеленью.
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4. Английский хлебный пудинг
Ингредиенты:
- 300 г черствого хлеба
- 3 яйца
- 500 мл молока
- 100 г сахара
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 50 г изюма или шоколадной крошки
- 1 чайная ложка корицы
- сливочное масло для смазывания формы
Способ приготовления:
- Нарезать хлеб небольшими кубиками, выложить в смазанную маслом форму для выпечки.
- Взбить яйца, молоко, сахар, ваниль и корицу.
- Залить хлеб этой смесью, оставить на десять минут, чтобы он впитал жидкость.
- Добавить изюм или шоколадную крошку.
- Выпекать при 180°C в течение 30 минут до золотистой корочки.
- Подавать теплым с медом, карамельным соусом или мороженым.
Черствый хлеб — это не отходы. Он может стать в ваших руках ценным ингредиентом, из которого можно приготовить десятки вкусных блюд.
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