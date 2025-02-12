Чай и кофе: что появилось раньше и как они дошли до нас

Чай и кофе — два самых популярных во всём мире напитка. Но как они дошли до нас и что этому способствовало?

© Ferra.ru

Считается, что случайно открыл чай император Шэнь Нун в 2737 году до н. э. Согласно легенде, в его чашу во время кипячения воды упали чайные листья. Из-за этого вкус жидкости изменился, что и заметил правитель. Также он почувствовал после употребления чая прилив сил и ясность ума.

Первое упоминание о чае приходится на примерно 400 год н. э. В это время в Китае императоры, монахи, поэты начинают узнавать о целебных свойствах этого напитка.

В IX веке чай привезли в Японию. Затем в XVII—XVIII вв.еках этот напиток распространился по Европе, а в XIX веке британцы стали выращивать чай в Индии и на Цейлоне (сейчас — Шри-Ланка).

© pxhere.com

Что касается кофе, то легенда о его происхождении связана с Эфиопией. Пастух по имени Калди как-то раз заметил, что его козы стали необычно активны и энергичны после того, как поели ягоды с кофейного дерева. Затем экспериментировать с приготовлением напитков стали местные монахи.

Впервые о кофе начали писать в 1200 году н. э. Сначала его приготовление получило распространение в арабском мире, затем — на Аравийском полуострове. Город Мокка был важным торговым центром, из которого кофе поставлялся в разные уголки мира. В Европе же стали популярными заведения, где подавали кофе, с XVII века.