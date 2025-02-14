Восемь мест в Москве, где подают завтраки весь день

Завтраки — это святое. Для тех, кто по утрам не может справиться с дилеммой «яйца или каша», есть возможность попробовать и то, и другое, потому что завтраки в некоторых заведениях подают весь день.

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Eggsellent

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Здесь воспевают яйцо во всех его проявлениях: цветовая гамма интерьера — белый, желтый и розовый — тому способствует. Пашот, омлет, глазунья, скрембл по-разному ведут себя рядом с бриошью, круассаном, тостом и драниками. Лосось, креветки, бекон и колбаски заставляют яйцо раскрыться с новых сторон.

«Салют»

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Выбирать из 20 позиций всегда сложно, но в случае с завтраками вдвойне. Для начала стоит определиться, будет ли это гастропутешествие: французский или английский сет, израильская шакшука — кухню какой страны хотите попробовать? А если подойти к вопросу с юмором, то есть блюда Walk of Shame («Аллея стыда») и «Проснулся в отеле».

«Дизенгоф99»

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Израильский завтрак — это настоящая палитра, только вместо красок — ассорти из маленьких тарелочек с закусками. Здесь и хумус, и сливочный сыр, и тунец, и паштет из куриной печени, и луковый джем, и яичный салат, и даже шоколадная гранола с йогуртом. Остается выбрать способ приготовления яиц, которые подают с ломтиками нежнейшей халы.

«Публика»

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Неправильного времени для завтрака не бывает — считают создатели заведения, и мы с этим спорить не будем. Единственная дискуссия, которая может возникнуть в данном случае, а что вкуснее: хашбраун с тунцом унаги, крок-месье с крабом или тартин с гуакамоле и кремом из лосося? Или все-таки сырники?

Мо Friends Bar & Dining

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Диетологи отмечают, что жаворонки питаются по утрам плотно, например, маффином с говяжьей котлетой или оладьями с сырокопченой уткой. А совы предпочитают что-то более легкое вроде драников из цукини или бенедикта с лососем. А когда завтраки подаются весь день, у представителей разных биоритмов есть возможность попробовать все блюда.

Mates

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Бенедикт на бриоши, круассаны, овсяная каша, яичница с колбасками — классика вряд ли когда-то надоест, но порой и она нуждается в переосмыслении. Например, сырники запекают с фисташками, а ту же кашу давно готовят на альтернативном молоке. А кроме того, в рядах традиционных блюд на завтрак давно прописалась зеленая гречка с сыром.

Roaster Coffee

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Если овсяная каша, то с тыквой. Если сырники, то шпинатные. Вафля из батата тоже не так проста: с оливье из лосося и авокадо, с бурратой и пармой либо с пастрами из индейки. А если самых привередливых гостей не устраивают предложенные сеты (датский, полезный или боул), то можно всегда собрать свой собственный завтрак.

Bruxelles

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Появление культа завтраков вполне объяснимо. Во-первых, это красиво. Картофельный драник с лососем или бенедикт с вителло смотрятся на тарелке максимально изящно. Овсяная каша с бананом и кленовым сиропом или сырники с муссом «сметана-юдзу» — это тоже история про эстетику.