Готовим ядреную горчицу дома

Мы часто покупаем горчицу в магазине, но не всегда уверены в качестве ее состава. В ней могут быть загустители и консерванты. Однако приготовить горчицу дома совсем несложно.

Для этого вам понадобятся всего два ингредиента:

горчичный порошок — 5 чайных ложек;

рассол — 60–70 миллилитров.

Сначала нужно подогреть рассол в микроволновке в течение 30 секунд. Затем в отдельной емкости смешайте горчичный порошок с рассолом до получения однородной массы без комочков. Перелейте смесь в чистую банку, плотно закройте крышкой и оставьте в теплом месте на сутки.

Через 24 часа добавьте в банку растительное масло и хорошо перемешайте. Домашняя горчица готова! Ее можно подавать к холодцу, мясным и рыбным блюдам.