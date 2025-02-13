Пекарь назвал самый полезный вид хлеба

Стало известно, какой хлеб является более полезным. Об этом рассказал пекарь.

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Хлеб на закваске полезнее дрожжевого, объяснил пекарь-технолог Максим Едлин. По его словам, дрожжевой хлеб готовится быстрее, но ускоренная ферментация снижает усвоение полезных веществ из муки. В хлебе на закваске, особенно ржаном, ферментация длительнее, что способствует лучшему перевариванию и усвоению микро– и макроэлементов, включая глютен. Без нее полезные вещества из ржаной муки не усваиваются организмом.

Едлин также уточнил, что магазинный ржаной хлеб часто содержит пшеничную муку и красители для увеличения объема и улучшения цвета, что делает его менее полезным. Таким образом, выбор между дрожжевым и заквасочным хлебом – это выбор между скоростью приготовления и пользой для здоровья, передает радио Sputnik.