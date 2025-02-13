Самый полезный рецепт шаурмы

13 февраля отмечается Международный день шаурмы, о пользе и вреде которой до сих пор спорят. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о влиянии шаурмы на здоровье.

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По словам врача, воздействие шаурмы на организм зависит от ингредиентов. Йогуртовый соус с чесноком, травами и специями является пробиотиком и положительно влияет на пищеварение и обмен веществ. Однако, при неправильном хранении он может вызвать кишечную инфекцию. Сухорукова рекомендует покупать шаурму в проверенных местах или готовить её самостоятельно.

Эксперт отметила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что лаваш, используемый в шаурме, не является полезным из-за муки высших сортов, высокой калорийности и низкого содержания витаминов и клетчатки. В одном листе тонкого лаваша содержится 120 килокалорий, которые не имеют питательной ценности. Более полезным вариантом будет шаурма в лаваше из цельнозерновой муки.

Овощи, такие как капуста, огурец, помидор, лук и зелень, являются самыми полезными компонентами шаурмы. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты при минимальной калорийности. Некоторые шаурмисты добавляют корейскую капусту (кимчи), которая также полезна благодаря содержанию витаминов, минералов, антиоксидантов и пробиотиков. Однако, чрезмерное употребление кимчи может привести к избытку соли, особенно людям с проблемами желудка, такими как гастрит или язва.

Ранее сообщалось, что бобовые способны снизить вероятность развития рака из-за клетчатки и антиоксидантов, а некоторые диетологи утверждают, что в корочке хлеба содержатся антиоксиданты, полезные для профилактики рака кишечника.