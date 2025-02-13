Исследование Rambler&Co. Чизбургеры победили беляши: россияне рассказали о любимом фастфуде

Cогласно опросу, треть не имеет любимых точек быстрого питания, однако 68% определились с фаворитами

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, насколько среди них популярен фастфуд и какой именно. Так, 42% респондентов заявили, что никогда не употребляют такую пищу, почти столько же (41%) – редко, только когда сильно хочется. Ежедневно к быстрой еде прибегают лишь 3% опрошенных, несколько раз в неделю – 4%, а несколько раз в месяц – каждый десятый (10%).

Большинство предпочитают покупать фастфуд в российских сетях быстрого питания (41%), тогда как оставшиеся зарубежные бренды выбирают 14%. Несетевые заведения и ларьки без бренда пользуются меньшей популярностью — 6% и 7% соответственно. При этом 32% участников опроса не имеют чётких предпочтений и готовы покупать фастфуд в любом месте.

Основная причина, по которой люди выбирают блюда быстрого питания, – желание побаловать свои вкусовые рецепторы (54%). Для 23% это способ сэкономить время на перекусе, а 13% просто любят его вкус. 6% выбирают фастфуд только из-за цены, а 4% таким образом «заедают» стресс.

Среди любимых фастфуд-блюд у опрошенных россиян лидируют гамбургеры, чизбургеры и бутерброды (24%). Шаурма занимает второе место с 15%, а чебуреки, беляши и пирожки — третье (14%). Пиццу предпочитают 12% опрошенных, куриные ножки и крылья — 11%, а роллы или суши — 10%. Картошка и блины набрали по 7%.

Если любимый фастфуд подорожает, почти половина респондентов (48%) планирует отказаться от него и чаще готовить дома. Треть опрошенных (32%) продолжат покупать, несмотря на рост цен, а 16% будут искать более дешёвые аналоги. Только 4% перейдут на более дорогой сегмент кафе и ресторанов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля 2025 года, охват составил 39 068 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.