Рецепт для похудения: рулет с брынзой и рикоттой. Едим — и вес уходит
Рулет из лаваша с рикоттой и брынзой отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. В нем всего 200 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- Лаваш армянский тонкий — 1 лист;
- Рикотта — 200 г;
- Брынза — 50 г;
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Натрите брынзу на мелкой терке.
- Смешайте рикотту с брынзой до получения однородной массы.
- Измельчите зелень и чеснок, добавьте их в сырную массу, посолите и поперчите по вкусу.
- Распределите начинку равномерно по поверхности лаваша.
- Аккуратно заверните лаваш в рулет.
- Разрежьте рулет на кусочки толщиной около 3–4 см.
- Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут.
- Рулет готов! Он получается вкусным и сытным, но при этом низкокалорийным.
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