Рецепт для похудения: рулет с брынзой и рикоттой. Едим — и вес уходит

Рулет из лаваша с рикоттой и брынзой отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. В нем всего 200 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: рулет с брынзой и рикоттой
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Ингредиенты:

  • Лаваш армянский тонкий — 1 лист;
  • Рикотта — 200 г;
  • Брынза — 50 г;
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию);
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите брынзу на мелкой терке.
  2. Смешайте рикотту с брынзой до получения однородной массы.
  3. Измельчите зелень и чеснок, добавьте их в сырную массу, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Распределите начинку равномерно по поверхности лаваша.
  5. Аккуратно заверните лаваш в рулет.
  6. Разрежьте рулет на кусочки толщиной около 3–4 см.
  7. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут.
  9. Рулет готов! Он получается вкусным и сытным, но при этом низкокалорийным.

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