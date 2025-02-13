Рецепт для похудения: рулет с брынзой и рикоттой

Рулет из лаваша с рикоттой и брынзой отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. В нем всего 200 ккал на 100 г.

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Ингредиенты:

Лаваш армянский тонкий — 1 лист;

Рикотта — 200 г;

Брынза — 50 г;

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

Чеснок — 1 зубчик (по желанию);

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Натрите брынзу на мелкой терке. Смешайте рикотту с брынзой до получения однородной массы. Измельчите зелень и чеснок, добавьте их в сырную массу, посолите и поперчите по вкусу. Распределите начинку равномерно по поверхности лаваша. Аккуратно заверните лаваш в рулет. Разрежьте рулет на кусочки толщиной около 3–4 см. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10–15 минут. Рулет готов! Он получается вкусным и сытным, но при этом низкокалорийным.

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