Что приготовить на 14 февраля: рецепты блюд на День святого Валентина

Рецепты закусок, горячего, десертов и напитков — всё в одном материале.

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День всех влюблённых отмечается 14 февраля во многих уголках мира. В России он известен уже долгие годы и завоевал сердца романтиков.

Существует несколько версий происхождения Дня святого Валентина. Одна из них связана с именем священника Валентина, рождённого в III веке нашей эры. В то время император Клавдий II издал указ, запрещающий солдатам жениться, чтобы они не отвлекались от службы. Валентин, нарушая закон, тайно венчал влюблённых, за что был заключён в тюрьму и казнён 14 февраля.

По другой версии, День святого Валентина восходит к древнеримскому языческому празднику Луперкалии, который отмечался в середине февраля. В этот день устраивались различные обряды, связанные с плодородием и любовью. С приходом христианства праздник был переосмыслен и стал ассоциироваться с именем святого Валентина.

По современной традиции в этот день принято дарить друг другу валентинки — открытки в форме сердца с признаниями в любви. Также популярны такие подарки, как цветы, конфеты, мягкие игрушки, украшения. Пары в этот день устраивают романтические ужины в ресторанах, посещают кинотеатры или театры. Чтобы хорошо отметить, не обязательно тратить много денег.

Достаточно провести этот день вдвоём, наслаждаясь обществом друг друга. Однако здесь не обойтись без романтического ужина.

« Р а с с к а ж у , ч т о п р и г о т о в и т ь и к а к о ф о р м и т ь с т о л , ч т о б ы п р о в е с т и в е ч е р в р о м а н т и ч е с к о й о б с т а н о в к е и с п о л ь з о й д л я с е б я » , — Л а н а Л е о н о в а , с и с т е м н ы й н у т р и ц и о л о г D i e t o l o g y . l i v e , к о н с у л ь т а н т п о к о р р е к ц и и п и щ е в о г о п о в е д е н и я .

Подбор темы для ужина

Итальянская кухня. Характеризуется простотой приготовления, использованием свежих ингредиентов и разнообразием меню. На ум сразу приходят паста, равиоли, ризотто, пицца или лазанья. Однако в традиционной кухне очень много салатов из свежих и запечённых овощей, свежих трав, оливок и оливкового масла, морепродуктов.

Некоторые блюда не подойдут людям с непереносимостью глютена, молочного белка и лактозы, а также при проблемах с весом и повышением глюкозы и холестерина в крови. Другие же блюда станут отличным источником антиоксидантов, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Французская кухня. Отличается изысканностью и утончённостью, известна своими соусами, десертами и умением создавать кулинарные шедевры из простых продуктов. Также славится использованием свежих сезонных продуктов. Например, рататуй — овощное рагу из сезонных овощей. Или сытный киш — открытый пирог с разнообразной начинкой. Из белковых блюд: улитки, лягушачьи бёдра, говядина по-бургундски. На десерт — крем-брюле, эклер, безе, профитроли, птифур, макарон и круассан.

Французы любят сливочное масло, очень много блюд с ним в составе. Как и в итальянской, можно выбрать то, что подойдёт, найти блюда из овощей и бобовых. Главное — учитывать предпочтения и цели по весу и здоровью. При умеренном потреблении жиров и выборе блюд из свежих овощей и фруктов французская кухня также может быть полезной для здоровья.

Восточная кухня. Привлекает своей экзотичностью, яркими вкусами, использованием специй и необычными сочетаниями ингредиентов. Здесь больше всего вегетарианских блюд с соей и тофу. Кроме этого, на востоке любят рис, бобовые, овощи, мясо — особенно курицу. Отдельного внимания заслуживают специи: корица, кумин, перец, кардамон, куркума, имбирь. Специи улучшают процесс пищеварения.

Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) может быть некомфортно от пряности блюд. Ещё на востоке часто жарят на большом количестве масла, а в современных рецептах сахар добавляют не только в десерты. Бобовые и орехи, часто используемые в восточных блюдах, могут вызывать реакции у людей, склонных к аллергии.

Закуски

Закуски создают первое впечатление и настраивают торжество на нужный лад. Они не только утоляют лёгкий голод перед основным блюдом, но и служат своеобразным мостиком между повседневностью и атмосферой праздника. Ниже разберём несколько лёгких, но утончённых вариантов.

Внимание! В статье приведён примерный расчёт КБЖУ, который действителен только в случае, если вы строго следуете рецепту. При любых нововведениях показатели меняются.

Рецепты, которые помогут организовать праздник

Романтический салат «Поцелуй Венеры»

Время приготовления: 20 минут

20 минут Количество порций: 2

2 Калории (на одну порцию): 280 ккал

280 ккал Белки (на одну порцию): 12 г

12 г Жиры (на одну порцию): 20 г

20 г Углеводы (на одну порцию): 10 г

Ингредиенты:

креветки очищенные – 150 г;

авокадо – 1 шт.;

клубника – 100 г;

салат ромен – 50 г;

миндальные лепестки – 20 г;

оливковое масло – 30 мл;

лимонный сок – 15 мл;

мёд – 5 г;

соль, перец.

Способ приготовления:

Креветки отварить в кипятке три минуты и остудить. Авокадо очистить от кожуры и косточки, нашинковать кубиками. Клубнику нарезать пластиночками, а салат ромен порвать руками на мелкие части. Далее необходимо соединить креветки, авокадо, клубнику и ромен в отдельной посуде. В другой миске нужно смешать масло, сок, мёд, соль и перец. После заправьте салат полученным соусом и перемешайте. Перед подачей посыпьте блюдо миндальными лепестками.

Нежные закуски – канапе «Сердечки для любимой»

Время приготовления: 15 минут

15 минут Количество порций: 10

10 Калории (на одну порцию): 50 ккал

50 ккал Белки (на одну порцию): 2 г

2 г Жиры (на одну порцию): 4 г

4 г Углеводы (на одну порцию): 3 г

Ингредиенты:

багет – 10 ломтиков;

сливочный сыр – 100 г;

слабосолёная сёмга – 100 г;

огурец – 1 шт.;

красная икра – 20 г;

зелень укропа – 10 г.

Способ приготовления:

Багет нарезать тонкими кусочками, на каждый ломтик намазать сливочный сыр. Сёмгу нарезать полосочками и свернуть в форме сердечек, а огурец нарезать кружочками толщиной 1-3 мм. На каждый ломтик багета с сыром выложить по одному сердечку из сёмги и по одному кружочку огурца. Сверху на сердечки из сёмги выложить по несколько зёрнышек красной икры. Перед подачей канапе нужно украсить веточками укропа.

Горячие закуски — сырные шарики «Огонь любви»

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 15

15 Калории (на одну порцию): 80 ккал

80 ккал Белки (на одну порцию): 4 г.

4 г. Жиры (на одну порцию): 6 г

6 г Углеводы (на одну порцию): 2 г

Ингредиенты:

твёрдый сыр – 150 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 50 г;

панировочные сухари – 50 г;

чеснок – 2 зубчика;

молотый красный перец – 5 г;

растительное масло – для жарки;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Сыр натереть на мелкой тёрке, чеснок измельчить. После в отдельной посуде смешать сыр, чеснок, яйца, муку, красный перец, соль и перец, далее очень хорошо перемешать ингредиенты. Из полученной массы нужно сформировать шарики среднего размера (как фрикадельки) и каждый шарик обвалять в сухариках. В сковороде разогрейте масло и жарьте шарики в нём до золотистой корочки. После приготовления выкладывайте готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте шарики горячими, чтобы сыр в их составе не успел затвердеть.

Основные блюда

Домашний романтический ужин – это отличная возможность проявить свою кулинарную фантазию и удивить свою вторую половинку. Предлагаем несколько рецептов, которые подойдут на любой стол и не займут много времени на кухне.

Для любителей мяса

Если вы готовите сюрприз для своего мужчины, вероятно, что он больше оценит сытное мясное блюдо, чем лёгкий салат. Ниже приведены варианты блюд из говядины и мяса птицы.

Стейки с гарниром — «Дионис» с винным соусом и печёным картофелем

Время приготовления: 45 минут

45 минут Количество порций: 2

2 Калории (на одну порцию): 650 ккал

650 ккал Белки (на одну порцию): 45 г

45 г Жиры (на одну порцию): 35 г

35 г Углеводы (на одну порцию): 20 г

Ингредиенты:

говяжья вырезка (толщиной 2-3 см) – 400 г;

картофель (средний) – 4 шт.;

красное сухое вино – 150 мл;

лук шалот – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

оливковое масло – 30 мл;

сливочное масло – 20 г;

тимьян – 2 веточки;

соль, чёрный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель тщательно вымыть, разрезать пополам, посолить, полить оливковым маслом и запечь в духовке при 180°C не более 40 минут. Размороженное мясо нужно обсушить бумажным полотенцем, посолить и поперчить с обеих сторон. Далее на сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте в него сливочное масло и тимьян. Жарьте стейки с каждой стороны по 3-4 минуты для средней прожарки (medium rare) или до желаемой степени прожарки. Готовые стейки заверните в фольгу и оставьте «доходить» на 5-10 минут. Далее на той же сковороде нужно обжарить мелко нарезанный лук шалот и чеснок до золотистого цвета. После влейте в состав вино и тушите на медленном огне до загустения соуса. Подайте мясо на стол с печёным картофелем, полив винным соусом.

Куриное филе «Нежность» с грибами и спаржей в сливочном соусе

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 2

2 Калории (на одну порцию): 480 ккал

480 ккал Белки (на одну порцию): 35 г

35 г Жиры (на одну порцию): 25 г

25 г Углеводы (на одну порцию): 15 г

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

шампиньоны – 200 г;

спаржа – 150 г;

сливки (20%) – 200 мл;

репчатый лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

оливковое масло – 20 мл;

сушёный базилик – 5 г;

соль, чёрный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать на порционные куски, посолить и поперчить. Далее на сковороде с маслом обжаривайте курицу до золотистой корочки. Потом нужно добавить измельчённый лук и чеснок, готовить до мягкости, добавить нарезанные шампиньоны и спаржу, готовить до испарения жидкости. После в состав добавьте сливки, базилик, соль и перец. Тушите смесь на медленном огне 5-7 минут до загустения соуса. Подавайте курицу в сливочном соусе с любым гарниром по вкусу (например, рис, паста).

Обратите внимание! В рецептах для жарки используется оливковое масло. Это необходимо для соблюдения рецептуры. В то же время при термообработке это масло теряет свои полезные свойства. Чтобы немного сократить расходы (оливковое намного дороже подсолнечного) и сделать ужин полезнее, допустимо жарить и тушить блюда на подсолнечном масле, а оливковое оставить для салатов и холодных закусок.

Вегетарианские варианты

Рецепты с растительной базой будут полезны не только вегетарианцам и веганам. Вегетарианские блюда быстрее перевариваются, лучше усваиваются и не создают ощущения тяжести в желудке. Если использовать варианты ниже, то и тратить много времени на их приготовление не понадобится.

Овощное рагу «Провансаль» с баклажанами, цуккини и перцем

Время приготовления: 40 минут

40 минут Количество порций: 4

4 Калории (на одну порцию): 250 ккал

250 ккал Белки (на одну порцию): 8 г

8 г Жиры (на одну порцию): 15 г

15 г Углеводы (на одну порцию): 20 г

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.;

цукини – 2 шт.;

сладкий перец (красный, жёлтый) – 2 шт.;

помидоры – 4 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

оливковое масло – 40 мл;

томатная паста – 20 г;

сушёные травы (прованские) – 10 г;

соль, чёрный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать кубиками баклажаны и цукини, посолить их и оставить на 30 минут для удаления горечи, затем промыть и обсушить. Далее необходимо очистить перец от семян и нарезать кубиками, томаты ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками, а лук и чеснок – мелко нарезать. Разогрейте масло в сковороде и начните обжаривать лук и чеснок до корочки, добавьте в состав баклажаны и цукини, тушите, пока они не станут мягкими. После нужно добавить перец и помидоры, тушить около 10 минут. В конце добавьте в блюдо томатную пасту, сушёные травы, соль, перец и готовьте ещё 8-12 минут. Подать рагу можно горячим или холодным как самостоятельное блюдо или гарнир.

Фаршированные перцы с киноа и овощами

Время приготовления: 1 час

1 час Количество порций: 4

4 Калории (на одну порцию): 320 ккал

320 ккал Белки (на одну порцию): 10 г

10 г Жиры (на одну порцию): 12 г

12 г Углеводы (на одну порцию): 40 г

Ингредиенты:

болгарский перец (разных цветов) – 4 шт.;

киноа – 100 г;

морковь – 1 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

сельдерей – 2 стебля;

изюм – 30 г;

грецкие орехи – 30 г;

оливковое масло – 20 мл;

сушёный орегано – 5 г;

соль, чёрный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить киноа согласно инструкции на упаковке, после мелко нарезать морковь, лук и сельдерей. Далее обжарить лук, морковь и сельдерей до мягкости, добавить отваренную киноа, изюм, грецкие орехи, орегано, соль и перец. Весь состав перемешать в сковороде. Теперь подготовим перцы – у них нужно срезать верхушки, удалить семена и перегородки, после чего наполнить их приготовленной начинкой. Далее выложите перцы в форму для запекания, добавьте немного воды на её дно, в противном случае овощи могут пригореть. К тому же пар от воды ускоряет готовку и делает перцы более мягкими. Запекать нужно при 180°C и не менее получаса, однако ориентируйтесь на мягкость и вид блюда.

Десерты

Здесь главное – это предпочтения вашего партнёра. Если вы не уверены в своих кулинарных способностях, то лучше выбрать простые рецепты, которые не требуют особых усилий. Примеры таких вариантов – ниже.

Шоколадный торт «Бархатный соблазн»

Время приготовления: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Количество порций: 8

8 Калории (на одну порцию): 450 ккал

450 ккал Белки (на одну порцию): 8 г

8 г Жиры (на одну порцию): 25 г

25 г Углеводы (на одну порцию): 50 г

Ингредиенты:

мука пшеничная – 200 г;

какао-порошок – 50 г;

сахар – 200 г;

разрыхлитель теста – 10 г;

сода пищевая – 5 г;

соль – щепотка;

яйца куриные – 2 шт.;

молоко – 200 мл;

масло растительное – 80 мл;

экстракт ванили – 1 ч. л.;

шоколад тёмный (для глазури) – 100 г;

сливки 33% (для глазури) – 100 мл.

Способ приготовления:

В глубокой посуде нужно смешать муку, какао-порошок, сахар, разрыхлитель, соду и соль. В отдельной миске венчиком взбейте яйца с молоком, растительным маслом и экстрактом ванили. Соедините сухие и жидкие массы, тщательно перемешайте их до однородности. Вылейте тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом. Готовьте массу в разогретой до 180°C духовке в течение 40 минут, готовность торта проверяйте деревянной шпажкой. Для приготовления глазури шоколад нужно растопить на водяной бане, потом добавить сливки и перемешать всё до однородности. Перед подачей торт полейте шоколадной глазурью и дайте ему остыть.

Фрукты в шоколаде «Искушение»

Время приготовления: 45 минут

45 минут Количество порций: 6

6 Калории (на одну порцию): 280 ккал

280 ккал Белки (на одну порцию): 5 г

5 г Жиры (на одну порцию): 18 г

18 г Углеводы (на одну порцию): 25 г

Ингредиенты:

клубника – 200 г;

банан – 2 шт.;

киви – 2 шт.;

шоколад тёмный – 200 г;

орехи дроблёные (для посыпки) – 50 г.

Способ приготовления:

Сначала нужно вымыть, очистить и нарезать крупными кусочками все фрукты, а шоколад растопить на водяной бане. Далее каждый кусочек фрукта обмакнуть в растопленный шоколад, после выложить кусочки на пергаментную бумагу и посыпать сразу дроблёными орехами. Поставьте десерт в холодильник на 15-20 минут для застывания шоколада и подавайте на стол по мере надобности.

Шоколадно-клубничный мусс

Время приготовления: 1 час

1 час Количество порций: 4

4 Калории (на одну порцию): 350 ккал

350 ккал Белки (на одну порцию): 7 г

7 г Жиры (на одну порцию): 20 г

20 г Углеводы (на одну порцию): 35 г

Ингредиенты:

шоколад тёмный – 150 г;

сливки 33% – 200 мл;

яйца куриные – 2 шт.;

сахарная пудра – 50 г;

клубника – 200 г.

Способ приготовления:

Шоколад растопите на водяной бане, а сливки взбейте венчиком или миксером. Разделите яйца на белки и желтки – желтки нужно взбить с сахарной пудрой до побеления, а белки взбить до загустения. Растопленный шоколад соедините с желтками, аккуратно перемешайте и добавьте в эту смесь взбитые сливки и белки. Перемешайте всё ещё раз до однородной массы и добавьте клубнику в качестве украшения. Разложите смесь в креманки или другую посуду. Перед подачей мусс охлаждают – достаточно поставить его в холодильник на 30 минут для застывания.

Напитки

В День всех влюблённых хочется создать особенную атмосферу, и напитки играют в этом важную роль. Однако праздник – не повод для спиртного. Отлично провести вечер можно и при наличии безалкогольных напитков. Вместо вина можно купить сок, заварить чай или приготовить дома вкусный коктейль.

Безалкогольный коктейль

Время приготовления: 5 минут

5 минут Количество порций: 1

1 Калории (на одну порцию): 120 ккал

120 ккал Белки (на одну порцию): 1 г

1 г Жиры (на одну порцию): 0 г

0 г Углеводы (на одну порцию): 30 г

Ингредиенты:

клубничный сок — 100 мл;

персиковый сок — 50 мл;

розовая газированная вода — 50 мл (можно заменить на обычную газированную воду и добавить немного розового пищевого красителя);

сироп гренадин — 5 мл (для цвета и сладости);

кубики льда;

клубника и мята для украшения.

Способ приготовления:

Возьмите ингредиенты (клубничный и персиковый соки, сироп гренадин, газировку) и смешайте их. Отлично, если есть шейкер, но можно смешивать в пластиковой бутылке или в обычном стакане ложкой. Далее возьмите красивый бокал, наполните его льдом и залейте полученной смесью. Украсьте бокал свежей клубникой и веточкой мяты.

Обратите внимание, что для лучшего вкуса и большей пользы все соки должны быть свежими. В идеале – свежевыжатыми, но, если не хотите возиться с клубникой и персиками, можно купить обычный сок в магазине.

Также учитывайте, что сироп служит для придания напитку сладкого вкуса. Чем больше сиропа – тем больше сладости и калорий.

Ароматный чай или кофе

На праздник лучше выбрать более изысканный вариант, чем обычный чёрный или зелёный. Обратите внимание на каркадэ, улун или пуэр.

Что касается кофе – если говорить об ужине, то это не лучший выбор. Врачи и нутрициологи не рекомендуют пить бодрящий напиток за шесть-восемь часов до сна. Поэтому, если утром рано вставать, то лучше выпить чай и избежать бессонницы.

Советы по оформлению стола

За ужином важны не только блюда, но и обстановка. Она поможет создать и атмосферу, и настроение. Небольшой чек-лист, который поможет сделать праздник особенным:

освещение: приглушённый свет свечей или гирлянд создаст уютную и интимную обстановку;

приглушённый свет свечей или гирлянд создаст уютную и интимную обстановку; цветовая гамма: традиционными цветами Дня святого Валентина считаются красный и розовый, однако можно использовать и другие оттенки, главное, чтобы они гармонично сочетались друг с другом;

традиционными цветами Дня святого Валентина считаются красный и розовый, однако можно использовать и другие оттенки, главное, чтобы они гармонично сочетались друг с другом; текстиль: скатерть и салфетки из натуральных материалов (лён, хлопок) добавят столу изысканности;

скатерть и салфетки из натуральных материалов (лён, хлопок) добавят столу изысканности; декор: цветы, лепестки роз, сердечки, статуэтки ангелов и другие романтические элементы декора создадут нужное настроение;

цветы, лепестки роз, сердечки, статуэтки ангелов и другие романтические элементы декора создадут нужное настроение; ароматы: ароматические свечи или диффузоры с запахом ванили, корицы или розы наполнят помещение приятным ароматом;

ароматические свечи или диффузоры с запахом ванили, корицы или розы наполнят помещение приятным ароматом; музыка: тихая и романтическая музыка станет отличным фоном для вашего ужина.

Теперь поговорим о посуде и сервировке. Для романтического ужина лучше выбрать посуду из фарфора или стёкла светлых оттенков. Расставьте приборы в соответствии с правилами этикета, не забудьте про фужеры для вина или шампанского.

Посуду можно украсить небольшими открытками с признаниями в любви или другими романтическими символами. В центр стола желательно поместить букет цветов, композицию из свечей или другой элемент декора, который будет привлекать внимание. Важно, чтобы этот элемент был дополнением, а не перетягивал всё внимание на себя.

День святого Валентина – это прекрасный повод проявить свои чувства и создать для любимого человека особенный праздник. Искренность, внимание и забота, вложенные в подготовку к этому дню, будут гораздо ценнее любых, даже самых дорогих подарков.

Зачастую парам рекомендуют готовить блюда на ужин вместе. Разделяя кулинарные хлопоты, вы создаёте общее пространство, наполненное теплом и взаимопониманием. Вместе выбирать рецепты, отправляться за продуктами, готовить и сервировать стол – всё это способствует укреплению отношений и создаёт приятные воспоминания.

Не бойтесь экспериментировать, проявляйте фантазию и вкладывайте в каждое блюдо частичку своей души. Пусть ваш романтический ужин станет не просто приёмом пищи, а настоящим признанием в любви. Готовьте с любовью, и ваш партнёр обязательно это оценит!