Рецепт для похудения: жульен

Жульен — это идеальное нежное и вкусное блюдо на обед и ужин. Оно подойдет, даже если вы хотите похудеть — в нем всего 90 ккал на 100 г.

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

шампиньоны — 150 г;

лук репчатый — 50 г;

натуральный йогурт — 80 мл;

сыр (нежирный) — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: