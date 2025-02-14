Рецепт для похудения: жульен. Едим — и килограммы уходят

Жульен — это идеальное нежное и вкусное блюдо на обед и ужин. Оно подойдет, даже если вы хотите похудеть — в нем всего 90 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: жульен
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Ингредиенты:

  • куриное филе — 200 г;
  • шампиньоны — 150 г;
  • лук репчатый — 50 г;
  • натуральный йогурт — 80 мл;
  • сыр (нежирный) — 30 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте куриное филе, нарежьте небольшими кусочками. Положите в кастрюлю с водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне около 20 минут. Затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Очистите лук и грибы. Нарежьте лук полукольцами, а грибы — тонкими ломтиками. Обжарьте их на сковороде без масла до золотистого цвета.
  3. Добавьте к луку и грибам куриное филе, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и обжарьте ещё несколько минут.
  4. Переложите смесь в форму для запекания. Залейте натуральным йогуртом и посыпьте тертым сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
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