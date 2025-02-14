Рецепт для похудения: жульен. Едим — и килограммы уходят
Жульен — это идеальное нежное и вкусное блюдо на обед и ужин. Оно подойдет, даже если вы хотите похудеть — в нем всего 90 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 г;
- шампиньоны — 150 г;
- лук репчатый — 50 г;
- натуральный йогурт — 80 мл;
- сыр (нежирный) — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте куриное филе, нарежьте небольшими кусочками. Положите в кастрюлю с водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне около 20 минут. Затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.
- Очистите лук и грибы. Нарежьте лук полукольцами, а грибы — тонкими ломтиками. Обжарьте их на сковороде без масла до золотистого цвета.
- Добавьте к луку и грибам куриное филе, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и обжарьте ещё несколько минут.
- Переложите смесь в форму для запекания. Залейте натуральным йогуртом и посыпьте тертым сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.