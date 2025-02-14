Чай – один из самых популярных напитков в мире, но среди любителей часто возникает вопрос: что полезнее – черный или зеленый? Оба вида производятся из одного растения – Camellia sinensis, но отличаются способом обработки, что влияет на их состав и свойства.

Зеленый чай содержит больше катехинов – мощных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и обладают противовоспалительным действием. Черный чай богат теафлавинами и теарубигинами, которые тоже обладают антиоксидантными свойствами, но в меньшей степени.

Оба вида чая полезны для сердечно-сосудистой системы. Зеленый чай снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает эластичность сосудов. Черный чай тоже укрепляет сердце.

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Черный чай помогает при расстройствах желудка и улучшает пищеварение, но при злоупотреблении может раздражать слизистую. Зеленый чай ускоряет метаболизм, способствует сжиганию жира, но в больших количествах может вызывать дискомфорт в желудке.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.